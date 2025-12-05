Cardurile de alimente sunt încărcate înainte de Crăciun. Care sunt primele județe unde a început alimentarea acestora

Primele carduri de alimente au fost încărcate cu suma de 125 de lei în mai multe județe din țară. Banii sunt virați în luna decembrie. Cu acești bani se pot cumpăra doar alimente. Potrivit informațiilor Newsweek România, cardul s-a încărcat la Botoșani și în București, sectorul 2 și 6. De asemenea, există și confirmări de la Bacău. O altă confirmare vine de la Galați.

Beneficiarul care a pierdut sau nu îi funcționează cardul social trebuie să anunțe emitentul, apelând serviciul de Asistență Clienți sau utilizând aplicația mobilă a emitentului.

Emiterea unui nou card și expedierea la adresa emitentului se vor face, prin grija emitentului, în termen de 60 de zile de la data la care cardul a fost declarat pierdut.

Numerele de telefon oficiale sunt următoarele:

– Edenred: 021 301 33 03

– Sodexo: 021 204 46 64

– UP România: 0374 66 22 73.

Cardul permite plăți contactless, încă de la prima tranzacție, prin apropierea sa de terminalul POS.

Cine ia bani pe cardul de alimente

(6) În perioada 2025-2027, sprijinul material prevăzut la alin. (1) lit. b) este în cuantum de maximum 125 lei şi se acordă o dată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta de minimum 65 de ani, împlinită la data prelucrării bazelor de date, care beneficiază de indemnizaţie sociala (1.281 lei)

Recomandarea autorului: Cardurile sociale au început să fie alimentate. Ce poți să faci dacă nu ai primit încă banii