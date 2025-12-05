Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului

Hotărârea președintelui Nicușor Dan de a-i conferi veteranului Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, Ordinul „Virtutea Militară” de Ziua Națională a României, a provocat o reacție puternică din partea Rusiei. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a descris gestul drept o „vopsire în brun” a conducerii de la București, o aluzie directă la uniformele batalioanelor naziste cunoscute drept „cămășile brune”.

Într-o declarație publicată pe canalul său de Telegram, citată de Mediafax, Zaharova a susținut că acordarea acestei distincții validează, în esență, participarea veteranului Ion Vasile Banu la acțiuni militare alături de regimul nazist. Ea a reamintit că, în 1941, armata română a luptat inițial alături de Wehrmacht.

Motivarea deciziei și apărarea lui Nicușor Dan

De cealaltă parte, Nicușor Dan a oferit clarificări. El a precizat că decorația i-a fost acordată lui Ion Vasile Banu în urma unei propuneri venite din partea Ministerului Apărării. Decizia a fost bazată pe documentele oficiale care atestă parcursul său militar.

Decorarea lui Ion Vasile Banu, critici interne

Nici în România reacțiile critice nu au întârziat să apară. Un fost consilier prezidențial și mai mulți istorici au catalogat inițiativa drept „scandaloasă și iresponsabilă”.

Un profesor de științe politice citat în presă a atras atenția că Banu ar fi activat în unități implicate în comiterea de atrocități împotriva civililor. Acesta a adăugat că onorarea unor astfel de persoane transmite un mesaj periculos. Acest gest poate fi echivalat cu glorificarea crimelor de război.

