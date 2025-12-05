Prima pagină » Social » Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului

Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului

05 dec. 2025, 11:57, Social
Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului

Hotărârea președintelui Nicușor Dan de a-i conferi veteranului Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, Ordinul „Virtutea Militară” de Ziua Națională a României, a provocat o reacție puternică din partea Rusiei. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a descris gestul drept o „vopsire în brun” a conducerii de la București, o aluzie directă la uniformele batalioanelor naziste cunoscute drept „cămășile brune”.

Într-o declarație publicată pe canalul său de Telegram, citată de Mediafax, Zaharova a susținut că acordarea acestei distincții validează, în esență, participarea veteranului Ion Vasile Banu la acțiuni militare alături de regimul nazist. Ea a reamintit că, în 1941, armata română a luptat inițial alături de Wehrmacht.

Motivarea deciziei și apărarea lui Nicușor Dan

De cealaltă parte, Nicușor Dan a oferit clarificări. El a precizat că decorația i-a fost acordată lui Ion Vasile Banu în urma unei propuneri venite din partea Ministerului Apărării. Decizia a fost bazată pe documentele oficiale care atestă parcursul său militar.

Decorarea lui Ion Vasile Banu, critici interne

Nici în România reacțiile critice nu au întârziat să apară. Un fost consilier prezidențial și mai mulți istorici au catalogat inițiativa drept „scandaloasă și iresponsabilă”.

Un profesor de științe politice citat în presă a atras atenția că Banu ar fi activat în unități implicate în comiterea de atrocități împotriva civililor. Acesta a adăugat că onorarea unor astfel de persoane transmite un mesaj periculos. Acest gest poate fi echivalat cu glorificarea crimelor de război.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”

Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră
10:44
Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră
FLASH NEWS Accident mortal în Capitală. Un bărbat a fost spulberat de un motociclist, la intrarea în Pasajul Unirii
09:07
Accident mortal în Capitală. Un bărbat a fost spulberat de un motociclist, la intrarea în Pasajul Unirii
VIDEO EXCLUSIV După 5 ani cu Nicușor Dan la primărie, bucureștenii speră ca noul primar să se țină de cuvânt: „Să ne dea căldură și apă caldă. Ne-am săturat de promisiuni”
06:00
După 5 ani cu Nicușor Dan la primărie, bucureștenii speră ca noul primar să se țină de cuvânt: „Să ne dea căldură și apă caldă. Ne-am săturat de promisiuni”
EXTERNE Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
22:52
Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051
INFRASTRUCTURĂ Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile
18:14
Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul atunci când lucrezi în echipă?
POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
ULTIMA ORĂ „Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
13:14
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
ULTIMA ORĂ Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
13:12
Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
EXCLUSIV Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
13:01
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”
13:00
Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”

Cele mai noi