România se află sub o informare meteo – cod portocaliu – care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până în data de 6 decembrie, la ora 22:00.
Vântul va avea intensificări în zonele de munte – vineri, 5 decembrie – în sud, centru și est, iar sâmbătă, 6 decembrie, îndeosebi în sud-est. Meteorologii ANM anunță că vor fi viteze, în general, de 45…55 km/h, iar la munte – în special în zona înaltă – rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.
La solicitarea Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și la ce să ne așteptăm în weekend.
„Pe parcursul zilei de astăzi vom avea intensificări ale vântului în jumătatea de sud a țării, în sudul Banatului, în Oltenia, în Oltenia, în Dobrogea rafale de 50-70km/h în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Mai mult de atât, rafale de 90 până la 110km/h în celelalte regiuni.
Și duminică se va răci, astfel încât la nivelul întregii țări temperaturile maxime se vor situa între 4-5 grade și cel mult 10-12 grade, cele mai ridicate valori, din nou, în zona litoralului, în condițiile în care vom avea nebulozitate cam în toate regiunile, dar ploile vor fi pe arii restrânse, slabe cantitativ, mai mult în jumătatea vestică, mai puțin în celelalte regiuni.
În Capitală, o vreme în general închisă și vântoasă astăzi și mâine, cu viteze ale vântului de 45 – 55km/h. De altfel, și Capitala se regăsește sub incidența mesajului de atenționare de cod galben chiar până mâine seară, în condițiile în care regimul termic va fi în scădere și în zona Capitalei.
Dacă astăzi așteptăm o temperatură maximă de 10 – 11 grade, duminică maxima va fi undeva la 6, cel mult 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu ANM.
În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, la București, Craiova, Pitești, Ploiești, Buzău și Brăila au fost 10 grade Celsius.
Au fost 9 grade la Oradea și 11 grade la Baia Mare, în timp ce la Arad s-au înregistrat 10 grade, iar cerul a fost parțial noros.
RECOMANDAREA AUTORULUI: