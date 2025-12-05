Prima pagină » Știri » Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră

Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră

Cristian Lisandru
05 dec. 2025, 10:44, Știri
Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră

România se află sub o informare meteo – cod portocaliu – care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până în data de 6 decembrie, la ora 22:00.

Vântul va avea intensificări în zonele de munte – vineri, 5 decembrie – în sud, centru și est, iar sâmbătă, 6 decembrie, îndeosebi în sud-est. Meteorologii ANM anunță că vor fi viteze, în general, de 45…55 km/h, iar la munte – în special în zona înaltă – rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

La solicitarea Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și la ce să ne așteptăm în weekend.

„Pe parcursul zilei de astăzi vom avea intensificări ale vântului în jumătatea de sud a țării, în sudul Banatului, în Oltenia, în Oltenia, în Dobrogea rafale de 50-70km/h în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Mai mult de atât, rafale de 90 până la 110km/h în celelalte regiuni.

  • Vom avea intensificări ale vântului, dar cu viteze mai mici, cel mai probabil în zona Transilvaniei 45 – 55km/h. Treptat, vântul se va retrage ca arie ca extindere, vor mai fi viteze de 55-65km/h în sudul, centrul și estul Munteniei și în zona Dobrogei.
  • Duminică vom avea ploi slabe, în mod deosebit în jumătatea de vest a țării. În rest, la altitudini montane mari, vorbim din nou de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță, dar și ninsoare și cu un regim termic în scădere.
  • Se va resimți mai bine acest lucru în regiunile extra-carpatice. Astăzi maximele se vor situa, în marea lor majoritate, între 6-7 grade și 13-14 grade, poate chiar 15 grade – cele mai cate valori în regiunile intracarpatice, prin Crișan, prin Banat, poate și în Maramureș.
  • Sâmbătă se va răci. În partea de est, de sud a teritoriului, dinspre Moldova, aerul rece va coborî.

Și duminică se va răci, astfel încât la nivelul întregii țări temperaturile maxime se vor situa între 4-5 grade și cel mult 10-12 grade, cele mai ridicate valori, din nou, în zona litoralului, în condițiile în care vom avea nebulozitate cam în toate regiunile, dar ploile vor fi pe arii restrânse, slabe cantitativ, mai mult în jumătatea vestică, mai puțin în celelalte regiuni.

În Capitală, o vreme în general închisă și vântoasă astăzi și mâine, cu viteze ale vântului de 45 – 55km/h. De altfel, și Capitala se regăsește sub incidența mesajului de atenționare de cod galben chiar până mâine seară, în condițiile în care regimul termic va fi în scădere și în zona Capitalei.

Dacă astăzi așteptăm o temperatură maximă de 10 – 11 grade, duminică maxima va fi undeva la 6, cel mult 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu ANM.

5 decembrie 2025, ora 07:00. Temperaturi înregistrate în România

În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, la București, Craiova, Pitești, Ploiești, Buzău și Brăila au fost 10 grade Celsius.

  • În Dobrogea s-a înregistrat, la aceeași oră, cea mai ridicată temperatură – 13 grade la Constanța.

5 decembrie 2025 – ora 07:00 | Sursa – ANM

  • A plouat la Timișoara, acolo unde termometrele au arătat 11 grade, iar la Suceava – 7 grade Celsius – a burnițat.
  • În Moldova au fost 9 grade la Bacău, Vaslui și Iași.
  • La Miercurea Ciuc s-au înregistrat 3 grade Celsius în această dimineață, la Brașov au fost 9 grade, iar la Târgu Mureș 10 grade Celsius.

Au fost 9 grade la Oradea și 11 grade la Baia Mare, în timp ce la Arad s-au înregistrat 10 grade, iar cerul a fost parțial noros.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
10:29
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
ULTIMA ORĂ De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
08:21, 04 Dec 2025
De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă”
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24, 03 Dec 2025
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
FLASH NEWS Scafandrii militari au neutralizat o dronă, în Marea Neagră. MApN: „Era un vehicul de tip dronă maritimă, Sea Baby”
15:35, 03 Dec 2025
Scafandrii militari au neutralizat o dronă, în Marea Neagră. MApN: „Era un vehicul de tip dronă maritimă, Sea Baby”
CONTROVERSĂ Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
14:34, 03 Dec 2025
Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
ULTIMA ORĂ Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
11:13, 03 Dec 2025
Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură. Care fasole este toxică atunci când este mâncată crudă?
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
11:30
Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
ULTIMA ORĂ Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
11:24
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
EXTERNE Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
11:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
SPORT În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
11:18
În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
VIDEO Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
11:16
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
ACTUALITATE Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
11:13
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online

Cele mai noi