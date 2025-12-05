România se află sub o informare meteo – cod portocaliu – care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până în data de 6 decembrie, la ora 22:00.

Vântul va avea intensificări în zonele de munte – vineri, 5 decembrie – în sud, centru și est, iar sâmbătă, 6 decembrie, îndeosebi în sud-est. Meteorologii ANM anunță că vor fi viteze, în general, de 45…55 km/h, iar la munte – în special în zona înaltă – rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

La solicitarea Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și la ce să ne așteptăm în weekend.

„Pe parcursul zilei de astăzi vom avea intensificări ale vântului în jumătatea de sud a țării, în sudul Banatului, în Oltenia, în Oltenia, în Dobrogea rafale de 50-70km/h în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Mai mult de atât, rafale de 90 până la 110km/h în celelalte regiuni.

Vom avea intensificări ale vântului, dar cu viteze mai mici , cel mai probabil în zona Transilvaniei 45 – 55km/h. Treptat, vântul se va retrage ca arie ca extindere, vor mai fi viteze de 55-65km/h în sudul, centrul și estul Munteniei și în zona Dobrogei.

, cel mai probabil în zona Transilvaniei 45 – 55km/h. Treptat, vântul se va retrage ca arie ca extindere, vor mai fi viteze de 55-65km/h în sudul, centrul și estul Munteniei și în zona Dobrogei. Duminică vom avea ploi slabe, în mod deosebit în jumătatea de vest a țării . În rest, la altitudini montane mari, vorbim din nou de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță, dar și ninsoare și cu un regim termic în scădere.

. În rest, la altitudini montane mari, vorbim din nou de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță, dar și ninsoare și cu un regim termic în scădere. Se va resimți mai bine acest lucru în regiunile extra-carpatice. Astăzi maximele se vor situa, în marea lor majoritate, între 6-7 grade și 13-14 grade , poate chiar 15 grade – cele mai cate valori în regiunile intracarpatice, prin Crișan, prin Banat, poate și în Maramureș.

, poate chiar 15 grade – cele mai cate valori în regiunile intracarpatice, prin Crișan, prin Banat, poate și în Maramureș. Sâmbătă se va răci. În partea de est, de sud a teritoriului, dinspre Moldova, aerul rece va coborî.

Și duminică se va răci, astfel încât la nivelul întregii țări temperaturile maxime se vor situa între 4-5 grade și cel mult 10-12 grade, cele mai ridicate valori, din nou, în zona litoralului, în condițiile în care vom avea nebulozitate cam în toate regiunile, dar ploile vor fi pe arii restrânse, slabe cantitativ, mai mult în jumătatea vestică, mai puțin în celelalte regiuni.

În Capitală, o vreme în general închisă și vântoasă astăzi și mâine, cu viteze ale vântului de 45 – 55km/h. De altfel, și Capitala se regăsește sub incidența mesajului de atenționare de cod galben chiar până mâine seară, în condițiile în care regimul termic va fi în scădere și în zona Capitalei.

Dacă astăzi așteptăm o temperatură maximă de 10 – 11 grade, duminică maxima va fi undeva la 6, cel mult 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu ANM.

5 decembrie 2025, ora 07:00. Temperaturi înregistrate în România

În această dimineață, potrivit informațiilor publicate de ANM, la București, Craiova, Pitești, Ploiești, Buzău și Brăila au fost 10 grade Celsius.

În Dobrogea s-a înregistrat, la aceeași oră, cea mai ridicată temperatură – 13 grade la Constanța.

A plouat la Timișoara, acolo unde termometrele au arătat 11 grade, iar la Suceava – 7 grade Celsius – a burnițat.

În Moldova au fost 9 grade la Bacău, Vaslui și Iași.

La Miercurea Ciuc s-au înregistrat 3 grade Celsius în această dimineață, la Brașov au fost 9 grade, iar la Târgu Mureș 10 grade Celsius.

Au fost 9 grade la Oradea și 11 grade la Baia Mare, în timp ce la Arad s-au înregistrat 10 grade, iar cerul a fost parțial noros.

