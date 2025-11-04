Prima pagină » Actualitate » Cardurile sociale au început să fie alimentate. Ce poți să faci dacă nu ai primit încă banii

Cardurile sociale au început să fie alimentate. Ce poți să faci dacă nu ai primit încă banii

04 nov. 2025, 13:54
Cardurile sociale au început să fie alimentate. Ce poți să faci dacă nu ai primit încă banii

Este a doua zi de când a început alimentarea cardurilor sociale. Guvernul României a anunțat demararea oficială a alimentării cardurilor pentru alimente și mese calde, pentru categoriile vulnerabile. În 2025, beneficiarii primesc 250 de lei în două tranșe egale, prima fiind deja virată către mai multe județe din țară.

Măsura face parte din programul național de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, pensionari și familii cu copii aflați în dificultate.

A început alimentarea cardurilor sociale

Potrivit Ministerului Muncii, banii au început deja să fie încărcați, fiind confirmate alimentări în Maramureș, Vaslui, Satu Mare, Brașov, Dâmbovița și Harghita. Procesul se desfășoară etapizat, astfel că nu toate cardurile din aceste județe au fost încă actualizate cu sumele aferente.

Beneficiarii sunt:

pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani și au venituri lunare mai mici de 2.210 lei;

persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii sub aceeași limită;

familiile cu cel puțin doi copii sau familiile monoparentale, în care venitul pe membru nu depășește 675 de lei;

persoanele singure sau familiile care beneficiază de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016.

Ce trebuie să facă cei care nu au primit încă banii

Pentru cei care nu văd încă suma virată pe card, autoritățile recomandă răbdare și verificarea permanentă a contului. Beneficiarii pot să descarce aplicația mobilă care este pusă la dispoziție de emitenții cardurilor, pentru urmărirea soldului și istoricului tranzacțiilor.

„Procesul de alimentare se face în etape, iar unii beneficiari pot primi banii cu întârziere de câteva zile. Recomandăm verificarea directă la oficiile poștale sau apelarea numărului 031.9268 pentru informații actualizate”, a precizat Vasile Dinu, purtător de cuvânt al Poștei Române.

De asemenea, cei care nu au primit încă un card pot merge la cel mai apropiat oficiu poștal sau pot contacta Casa Teritorială de Pensii ori Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru a se asigura că figurează în baza de date a beneficiarilor.

