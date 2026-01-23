Care sunt cele două cuvinte care ar exista în toate limbile. Se folosesc zilnic

La momentul actual, pe glob, există peste 7.000 de limbi vorbite. Un studiu recent realizat de profesorul Kenny Coventry de la Universitatea din East Anglia a descoperit că două cuvinte aparent simple traversează barierele lingvistice și apar în toate limbile lumii: demonstrativele spațiale – „acest” și „acela”.

O echipă internațională de cerecetători a analizat aproape 1.000 de vorbitori din 29 de limbi, care includeau engleză, italiană, norvegiană, telugu, vietnameză și tseltal, potrivit Click.

Cele două cuvinte care ar exista în toate limbile

Participanții la studiu au fost puși să descrie obiectele care se află la diatanțe diferite, fără a știi că studiul este, de fapt, pe cuvintele lor. În engleză, „this” se folosește pentru obiecte apropiate, iar „that” pentru cele mai îndepărtate, iar studiul a indicat că această distincție spațială este folosite și în alte limbi, chiar dacă cuvintele au forme diferite.

La finalul studiului s-a arătat o regularitate remarcabilă: toate limbile testate au distins între obiectele apropiate și cele îndepăratate, cuvintele folosite fiind echivalente cu „acest” și „acela”. Profesorul Coventry susține că aceste cuvinte universale oferă indicii despre originile comunicării și despre modul în care oamenii percep spațiul.

Studiul demonstrează că, indiferent de limba vorbită, oamenii au modalități comune de a percepe și descrie lumea din jurul lor.

Aceste descoperiri deschid noi perspective asupra modului în care limbajul și gândirea sunt interconectate la nivel global.

Recomandările autorului: