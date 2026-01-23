Prima pagină » Social » Care sunt cele două cuvinte care ar exista în toate limbile. Se folosesc zilnic

Care sunt cele două cuvinte care ar exista în toate limbile. Se folosesc zilnic

23 ian. 2026, 09:43, Social
Care sunt cele două cuvinte care ar exista în toate limbile. Se folosesc zilnic

La momentul actual, pe glob, există peste 7.000 de limbi vorbite. Un studiu recent realizat de profesorul Kenny Coventry de la Universitatea din East Anglia a descoperit că două cuvinte aparent simple traversează barierele lingvistice și apar în toate limbile lumii: demonstrativele spațiale – „acest” și „acela”.

O echipă internațională de cerecetători a analizat aproape 1.000 de vorbitori din 29 de limbi, care includeau engleză, italiană, norvegiană, telugu, vietnameză și tseltal, potrivit Click.

Cele două cuvinte care ar exista în toate limbile

Participanții la studiu au fost puși să descrie obiectele care se află la diatanțe diferite, fără a știi că studiul este, de fapt, pe cuvintele lor. În engleză, „this” se folosește pentru obiecte apropiate, iar „that” pentru cele mai îndepărtate, iar studiul a indicat că această distincție spațială este folosite și în alte limbi, chiar dacă cuvintele au forme diferite.

La finalul studiului s-a arătat o regularitate remarcabilă: toate limbile testate au distins între obiectele apropiate și cele îndepăratate, cuvintele folosite fiind echivalente cu „acest” și „acela”. Profesorul Coventry susține că aceste cuvinte universale oferă indicii despre originile comunicării și despre modul în care oamenii percep spațiul.

Studiul demonstrează că, indiferent de limba vorbită, oamenii au modalități comune de a percepe și descrie lumea din jurul lor.

Aceste descoperiri deschid noi perspective asupra modului în care limbajul și gândirea sunt interconectate la nivel global.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare”
10:38
Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare”
REȚETE Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt
09:23
Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt
INCIDENT Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit
08:55
Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit
TEHNOLOGIE Ce se întâmplă dacă ștergi memoria cache a telefonului
08:43
Ce se întâmplă dacă ștergi memoria cache a telefonului
EXCLUSIV Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
05:00
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce se află „sub” Pământ în spațiu?
CONTROVERSĂ O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
11:46
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
CONTROVERSĂ Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
11:42
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
ANUNȚ România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
11:33
România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
VIDEO Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
11:30
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”

Cele mai noi

Trimite acest link pe