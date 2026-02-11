Prima pagină » Actualitate » Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj

Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj

11 feb. 2026, 08:10, Actualitate
Pentru cine are curiozitatea să afle care este mai scumă, Bolt sau Uber, un bărbat din Cluj-Napoca a oferit răspunsul. Cu o simplă comandă de ridesharing el a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a postat două capturi de ecran cu prețurile afișate de aceste companii pentru aceeași rută, în oraș.

Iar diferența este semnificativă, de peste 15 lei.

Diferență mare de preț

Postarea a apărut în grupul de Facebook „Ridesharing – Păreri, propuneri și închirieri auto Uber și Bolt”, acolo unde unde un utilizator a încărcat două poze și a pus o întrebare: „Poate mă lămurește cineva, de unde diferența asta?”.

Ruta aleasă de el a fost aceeași pentru ambele aplicații: o cursă de aproximativ 8 kilometri din zona centrală a orașului Cluj-Napoca spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu”.

În aplicația Bolt, pentru categoria standard, prețul afișat a fost de 28,3 lei, iar timpul de așteptare estimat, doar 3 minute. Pentru o categorie superioară, costul a crescut la peste 30 de lei.

În schimb, în aplicația Uber, pentru același serviciu (UberX), cursa respectivă făcea 42,96 lei; iar pentru categoria superioară, tariful a ajuns la 48 de lei.

Diferența dintre varianta de bază Bolt și UberX este de aproximativ 15 lei (14,66 lei, mai exact), adică un preț cu aproape 50% mai mare. La întrebarea utilizatorului „De unde diferența asta?”, cineva i-a răspuns: „Din comisionul perceput de Uber și Bolt. Șoferul rămâne cu 17 lei la ambele”.

Totuși, astfel de situații nu sunt neobișnuite în ridesharing. Aceste aplicații nu au prețuri fixe, ci stabilite dinamic, în funcție de mai mulți factori. Contează atât cererea din zonă și numărul de șoferi disponibili, cât și ora din zi când se plasează comanda, traficul și chiar istoricul comenzilor recente.

Pentru utilizatori, cea mai bună variantă rămâne verificarea ambelor platforme înainte de a da comanda. Asta poate face diferența între o cursă de sub 30 de lei și una care se apropie de 50 de lei.

