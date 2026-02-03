Prima pagină » Actualitate » Câți bani i s-au cerut unui client Bolt pentru o cursă de 16km, pe ninsoare, în București

Câți bani i s-au cerut unui client Bolt pentru o cursă de 16km, pe ninsoare, în București

Un client Bolt a încărcat pe un grup de Facebook cât a costat o cursă de 16 kilometri, pe ninsoare, în București. A comparat prețul cu cel care a fost cerut prin aplicația Uber, în același moment al zilei.

Un client al unei companii de ridesharing a încărcat pe un grup de Facebook două imagini în care apar două tarife diferite pentru aceeași distanță pe care dorea să o parcurgă. În plină ninsoare în București, clientul a dorit să comande o cursă de 16 kilometri.

În cazul cursei Bolt, aplicația arătase un tarif de 56,5 lei pentru 16 kilometri, comisionul fiind inclus. Mai existau variante, precum Comfort (59,8 lei), Green (54,5 lei), dar și Women for Women (67,9 lei).

„Ninsoare abundentă, viscol, drumuri nedeszăpezite. Bolt 16km 56 comision inclus. Uber 51ron, comision inclus😂😂😂, ambele cazuri maxim 37ron la șofer😂😂😂. Bravo Uber și Bolt, vă meritați soarta ăștia care sunteți pe stradă😂😂👏👏 Ce să vezi e zăpadă de 2cm și prețul… a scăzut😂😂😂”, a notat un utilizator pe Facebook.

În aplicația Uber, clientului i-a apărut prețul de 51,92 lei pentru cursa de 16 kilometri de la ora 21:54. Pentru varianta UberXL, prețul era de 87,55 lei, iar varianta Electric avea prețul de 51,92 lei, identic cu tariful pentru UberX.

Postarea de pe Facebook a stârnit reacții din partea utilizatorilor.

  • „Râd taximetriștii”;
  • „Dacă ieși când trebuie și nu ai figuri că tu nu te trezești la 5 dimineața, că e frig și că a nins, faci bani. Aplicațiile astea îți oferă posibilitatea să muncești când vrei, doar că tu trebuie să alegi să muncești când merită”;
  • „Uber/Bolt sunt RideSharing adică conceptul a fost de a împărți cursa cu altcineva, nu de taximetrie”.

Sursă foto: Facebook Ridesharing – Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt

