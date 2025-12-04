Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii

Specialiștii spun că există anumite alimente simple care pot fi foarte importante pentru longevitate.

Se știe că, alimentele pe care le consumăm pot avea un impact important asupra organismului, iar asta se va vedea, în cele din urmă, în speranța de viață pe care o putem avea. Potrivit specialiștilor, o dietă bogată în fructe, lapte și nuci ne poate ajuta să atingem vârste cât mai înaintate, de ce nu, chiar și pragul de 100 de ani.

De-a lungul timpului, mulți experți au spus că dieta mediteraneană este secretul din spatele longevității locuitorilor din Spania și Italia. Iar cercetătorii spanioli au identificat anumite alimente ce pot fi foarte bune pentru longevitate, dacă acestea sunt consumate constant.

Mai exact, este vorba despre fructe, produse lactate, nuci, dar și uleiurile nesaturate, cum este și cel de măsline. Aceste alimente, spun specialiștii spanioli, sunt cele mai importante pentru reducerea riscului unui deces timpuriu. Evident, asta nu înseamnă că ele sunt singurele astfel de alimente!

Carnea slabă și legumele sunt, de asemenea, importante pentru dietă. Cercetătorii au sfătuit oamenii să încerce să adopte o dietă mediteraneană, ce poate avea efecte foarte importante pentru organism.

Studiul efectuat de cercetătorii spanioli a examinat obiceiurile de dietă a nu mai puțin de 11.000 de adulți, cu o vârstă medie de 48 de ani. De-a lungul acestui studiu, specialiștii au observat că cele patru tipuri de alimente erau foarte bune pentru longevitate.

Desigur, dieta mediteraneană ne ajută să ne ținem sub control și greutatea corporală, fiind un alt motiv pentru care ar trebui adoptată de tot mai mulți dintre noi.

Autorul recomandă:

Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase