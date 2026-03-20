Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea

Pentru adulți, necesarul de zinc este de aproximativ 8 mg pe zi pentru femei și de 11 mg pe zi pentru bărbați și copii de peste 14 ani.

Zincul reprezintă un mineral esențial pentru organism, el este implicat în numeroase procese vitale și merită integrat în alimentație pentru un stil de viață echilibrat, relatează BZI.

Care este doza zilnică de zinc recomandată

Zincul este un oglioelement esențial, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de el în cantități mici, dar constante. Nu este produs de corp, așadar trebuie obținut din alimentație sau suplimente. Doza zilnică recomandată diferă în funcție de vârstă, sex și starea fiziologică. Pentru adulți, în general, necesarul este de aproximativ 8 mg pe zi pentru femei și 11 mg pe zi pentru bărbați.

În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, doza poate crește până la 11-12 mg zilnic. Copii au nevoie de cantități mai mici, variind între 2 și 9 mg pe zi, în funcție de vârstă. Adolescenții, aflați în perioada de creștere accelerată, pot avea un necesar aproapiat de cel al adulților, adică 11 mg pe zi, spune medicul Ionuț Fronea.

Este important ca valorile prezentate să fie respectate, pentru că, atât deficitul, cât și excesul pot avea efecte negative asupra sănătății. Zincul ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar, la videncarea rănilor, susține sănătatea pielii, a părului și a unghiilor și este implicat în procesele de diviziune celulară.

Ce se poate întâmpla dacă depășești sau nu atingi doza recomandată

Atât deficitul, cât și excesul de zinc pot afecta organismul. Lipsa acestui mineral se poate manifesta prin imunitate scăzută, răceli frecvente, vindecare lentă a rănilor, căderea părului, probleme cu pielea sau chiar tulburări de gust și miros. Un aport prea mare de zinc poate interfera cu absorbția cuprului și fierului, provocând alte deficiențe în organism.

