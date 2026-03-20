Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea

Pentru adulți, necesarul de zinc este de aproximativ 8 mg pe zi pentru femei și de 11 mg pe zi pentru bărbați și copii de peste 14 ani.

Zincul reprezintă un mineral esențial pentru organism, el este implicat în numeroase procese vitale și merită integrat în alimentație pentru un stil de viață echilibrat, relatează BZI.

Zincul este un oglioelement esențial, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de el în cantități mici, dar constante. Nu este produs de corp, așadar trebuie obținut din alimentație sau suplimente. Doza zilnică recomandată diferă în funcție de vârstă, sex și starea fiziologică. Pentru adulți, în general, necesarul este de aproximativ 8 mg pe zi pentru femei și 11 mg pe zi pentru bărbați.

În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, doza poate crește până la 11-12 mg zilnic. Copii au nevoie de cantități mai mici, variind între 2 și 9 mg pe zi, în funcție de vârstă. Adolescenții, aflați în perioada de creștere accelerată, pot avea un necesar aproapiat de cel al adulților, adică 11 mg pe zi, spune medicul Ionuț Fronea.

Este important ca valorile prezentate să fie respectate, pentru că, atât deficitul, cât și excesul pot avea efecte negative asupra sănătății. Zincul ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar, la videncarea rănilor, susține sănătatea pielii, a părului și a unghiilor și este implicat în procesele de diviziune celulară.

Ce se poate întâmpla dacă depășești sau nu atingi doza recomandată

Atât deficitul, cât și excesul de zinc pot afecta organismul. Lipsa acestui mineral se poate manifesta prin imunitate scăzută, răceli frecvente, vindecare lentă a rănilor, căderea părului, probleme cu pielea sau chiar tulburări de gust și miros. Un aport prea mare de zinc poate interfera cu absorbția cuprului și fierului, provocând alte deficiențe în organism.

Citește și

ACTUALITATE Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
11:21
Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
ULTIMA ORĂ Firmă amendată cu 50.000 de lei de PMB, după ce a efectuat ilegal lucrări în Parcul Carol. Nici Apa Nova nu a scăpat
11:20
Firmă amendată cu 50.000 de lei de PMB, după ce a efectuat ilegal lucrări în Parcul Carol. Nici Apa Nova nu a scăpat
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
ACTUALITATE Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
10:28
Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
UTILE Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
08:02
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
INEDIT O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
16:43
O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
CONTROVERSĂ Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
14:44
Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
14:36
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
14:10
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe