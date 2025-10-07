Prima pagină » Social » Ce înseamnă când visezi o înmormântare. Semnificația din spatele visului

07 oct. 2025, 18:03, Social
Mort de COVID-19, înmormântat cu sicriul deschis și priveghi. Au fost deschise două dosare penale / Sursă Foto: Pixabay - Caracter Ilustrativ

Ce înseamnă atunci când cineva visează o înmormântare. O înmormântare reprezintă un moment de tristețe pentru cei care rămân în urmă, fie ca vorbim despre familie, prieteni ori apropiați.

Ce semnificație are o înmormântare în vis

Pentru unii, aceasta poate fi o experiență șocantă ori o imagine greu de uitat, care rămâne în minte multă vreme. Totuși, înmormântările fac parte dintr-un ciclu normal al vieții, iar ele apar uneori și în vise.

Atunci când în vis apare propria înmormântare, interpretarea este mult mai complexă și simbolizează sfârșitul unei etape a vieții sau a unei părți din sinele tău. Specialiștii spun că de cele mai multe ori evităm să ne confruntăm cu anumite situații sau sentimente și încercăm să le „îngropăm” în subconștient. Visul funcționează ca un semnal intern, un fel de mesaj prin care mintea te încurajează să renunți la ceea ce nu mai are rost, să te detașezi de obiceiurile dăunătoare sau de dependențe care consumă energia sau distrage atenția. În acest context, visul propriei înmormântări poate semnala, de asemenea, că urmează schimbări majore sau finaluri importante în viața ta, chiar dacă acestea nu se întâmplă imediat.

În cazul în care visul include un cortegiu funerar, acesta poate avea o nuanță mai apăsătoare. Poate fi interpretat ca un semn al unor perioade dificile care urmează, marcate de obstacole, negativitate sau provocări de durată.

De ce este un vis de rău augur?

Dacă în vis apare înmormântarea unui prieten apropiat, asta poate reflecta grijile și preocupările tale legate de persoana respectivă. Mintea poate fi concentrată pe starea emoțională sau pe dificultăți pe care le traversează.

Visele despre înmormântarea cuiva care a decedat în realitate au, de obicei, o semnificație reconfortantă. Ele indică faptul că procesul de doliu și durerea interioară încep să se diminueze și că ești pregătit să mergi mai departe, să accepți pierderea și să continui viața fără povara emoțională a trecutului.

