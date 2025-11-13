Ce înseamnă doza de urgență. Când au voie farmaciile să elibereze antibiotice fără rețetă

O nouă reglementare emisă de Ministerul Sănătății a schimbat modul în care farmaciile pot elibera antibiotice și antifungice în România. Chiar dacă măsura urmărește reducerea automedicației și prevenirea rezistenței bacteriene, aplicarea ei a generat deja confuzii și nemulțumiri.

Un caz din Timișoara, în care o farmacistă ar fi refuzat eliberarea unei „doze de urgență”, a stârnit numeroase reacții publice și a readus în atenție modul în care sunt respectate drepturile pacienților.

Ce prevede Ordinul 183/2024 privind eliberarea antibioticelor

Potrivit Ordinului 183/2024 emis de Ministerul Sănătății, farmaciștii pot elibera, în situații excepționale, antibiotice și antifungice de uz fără prescripție medicală, dar numai pentru o perioadă maximă de 48 de ore. Măsura se aplică exclusiv medicamentelor marcate cu semnul „*” în anexa actului normativ, iar scopul este limitarea consumului nejustificat de antibiotice.

Eliberarea se face o singură dată pentru fiecare tratament, în baza unei declarații pe proprie răspundere prin care pacientul confirmă că nu a ridicat medicamentul din altă farmacie. În cazul copiilor, se oferă ambalajul cel mai mic disponibil, suficient pentru o doză de două zile. Printre medicamentele care pot fi eliberate astfel se numără Amoxicilina, Ampicilina, Doxicilina și Oxacilina.

Cazul medicului din Timișoara care a reclamat refuzul farmacistei

Controversa a fost stârnită după ce medicul Alina Mișcoci a povestit într-un videoclip publicat pe TikTok că o farmacistă din Timișoara i-ar fi refuzat eliberarea antibioticului pentru fiul ei, deși, potrivit regulilor, situația se încadra în prevederile legale.

„M-am certat cu o farmacistă din Timișoara pentru că mi-a încălcat drepturile. Băiatul meu făcuse otită și era pe tratament cu antibiotic. Pe drum am realizat că am uitat medicamentul acasă și am vrut să cumpăr doza de urgență”, a relatat medicul.

Aceasta a explicat că farmacista i-a spus că „doza de urgență se eliberează doar în weekend”. În replică, Mișcoci a întrebat retoric:

„Sănătatea ține de weekend sau cum?”.

Potrivit relatării sale, farmacista i-ar fi recomandat să meargă la urgență dacă are nevoie de antibiotic.

Recomandările autorului: