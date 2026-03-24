Ce metodă poți utiliza pentru a te asigura că patrupedul tău se întoarce de fiecare dată. Sfatul de la un dresor canin

Un dresor canin a împărtășit un „truc simplu” pentru a vă asigura că patrupedul revine atunci când este chemat. Este o modalitate la îndemână de a îi îmbunătăți abilitățile de memorare.

Dresajul canin poate fi dificil, iar proprietarii de câini îl consideră și mai dificil pentru că trebuie sa își învețe prietenii blănoși să se întoarcă constant atunci când sunt chemați, pentru că uneori pare că nu vor să asculte, relatează Express.

Ce metodă poți utiliza pentru a te asigura că patrupedul tău se întoarce de fiecare dată

Poate părea o luptă dificilă să-ți faci cățelul să-ți asculte chemarea, dar este esențial să dai dovadă de răbdare și să recunoști că dresajul necesită determinare și mult efort. Cu toate acestea, un dresor priceput a împărtășit un „truc simplu” care ți-ar putea transforma eforturile, făcându-le considerabil mai ușoare.

Antrenoarea Shannon, care își împărtășește sfaturile pe TikTok, consideră că îmbunătățirea memorării câinelui tău ar putea fi mai ușoară decât crezi prin ceea ce ea numește „verificări ale recompenselor”.

Shannon detaliază: „Una dintre cele mai bune metode de a îmbunătăți memoria câinelui tău este pur și simplu să-l recompensezi atunci când te contactează.” Ea continuă să descrie diverse modalități de a-ți „recompensa” câinele: „Asta poate fi fie cu o recompensă, cu niște laude sau cu puțină joacă”.

Ea subliniază importanța „întăririi lor pentru acele alegeri bune pe care le fac”, subliniind că puterea acestei întăriri pozitive este imensă și nu trebuie luată cu ușurință.

În descrierea postării video, Shannon și-a prezentat strategia: „Asta înseamnă pur și simplu să-i oferi câinelui tău ceva ce iubește absolut atunci când alege să vină la tine fără să fie chemat.”

