Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la consumul record de MEZELURI din România. Care sunt „vedetele” din farfurie

05 nov. 2025, 22:03, Actualitate
Românii consumă tot mai multe mezeluri, cârnații și salamul fiind „vedetele” din farfurie, alături de șuncă, parizer și crenvurști, produse pe care mulți le cumpără pentru că sunt mai ieftine decât carnea proaspătă. Conform celor mai recente date oficiale, citate de Știrile Pro TV, ar fi vorba de un consum lunar de 1,2 kilograme de mezeluri, mai ales că sunt mai ieftine decât carnea proaspătă, gustoase și practice.

Dar, tocmai în acest context, medicii avertizează că un consum prea mare și des de mezeluri aduce riscuri pentru sănătate. De exemplu, un sendviș cu pâine albă, salam, brânză și unt poate avea 400 de calorii.

„Problema întregii lumi este că se mănâncă cu prea multă grăsime, se mănâncă cu prea multă sare și atunci riscurile sunt și ele foarte mari. Din păcate, suntem pe locul 1 la decesul prin boală cardiovasculară nediagnosticată la timp și fără prevenție”, precizează Lygia Alexandrescu, specialist în alimentație.

Datele Institutului Național de Statistică arată o creștere a consumului cu aproape 100 de grame de mezeluri lunar, de persoană, față de 2024. Astfel, în final ajungem la aproape 1 kilogram și 200 de grame de mezeluri.

Producția de mezeluri românești trece de 411.000 de tone anual, dar apar și multe variante de mezeluri bogate în carne și fără liste nesfârșite de aditivi. În acest timp, cresc și importurile. Doar în primele șapte luni ale acestui an au fost aduse aproape 20.000 de tone de mezeluri din alte țări.

