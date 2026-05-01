1 Mai în Vama Veche. Vântul puternic nu îi împiedică pe turiști să se plimbe pe litoral. Cum arată marea

Ziua de 1 Mai este sărbătorită și în Vama Veche. Chiar dacă vremea nu este călduroasă astăzi, angajații din România se bucură de o zi liberă de la stat în natură. În Vama Veche, de exemplu, cei care nu s-au lăsat descurajați de vântul puternic au pășit pe nisip, spre valurile mării.

Desigur, turiștii și, de altfel, localnicii sunt așteptați de gazdele localurilor pentru a se înfrupta din preparate din pește, dar și alte mâncăruri tradiționale. Drumul către mare nu a fost foarte aglomerat în această dimineață, așa cum Gândul a arătat AICI. Trafic a fost, în schimb, între stațiuni.

Reporterii Gândul a surprins câteva persoane în timp ce se plimbau pe malul mării, în stațiunea Vama Veche.

Vânt puternic pe litoral, azi, de 1 Mai

Așa cum au transmis meteorologii pentru perioada 29 aprilie – 2 mai 2026, în anumite zone din țară va fi mai frig și vor fi prezente precipitațiile. Desigur, condițiile meteorologice se aplică și pentru regiunea Dobrogea. În Est, vor fi perioade în care va ploua, iar în cea mai mare parte a țării, temporar, vântul va avea intensificări.

„Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă. În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp. La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm). Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h”, transmite ANM.

Autorul recomandă:

