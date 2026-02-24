Prima pagină » Social » „Caracatiță cu 4 lei!” Supermarketul din România cu această ofertă de neimaginat

24 feb. 2026, 15:40, Social
Un celebru lanț de magazine din România vinde caracatiță cu 4 lei. Este vorba despre Lidl care a avut o ofertă la sortimentul Delux pentru specialitatea de mare, care, de cele mai multe ori, nu este accesibilă pentru toată lumea.

Oferta a vizat sortimentul Deluxe, o gamă specială care include, de regulă, produse rafinate și delicatese mai puțin obișnuite în coșul zilnic de cumpărături al românilor. Caracatița, considerată o specialitate a bucătăriilor mediteraneene și un preparat mai rar întâlnit pe mesele din România din cauza prețului ridicat, a devenit astfel accesibilă pentru un număr mult mai mare de consumatori. Prin această ofertă, retailerul a reușit să aducă un produs sofisticat mai aproape de bugetele obișnuite.

Caracatiță cu 4 lei la Lidl

„Caracatiță cu 4 lei!? Asta nu vezi în fiecare zi!”, a scris internautul în dreptul fotografiei cu produsul la promoție. Comentariile au venit imediat: „Ieri am luat două. Chiar dacă e 4 lei pe suta de grame eu sunt ok cu asta. Vă zic sincer ca abia aștept ă se termine treaba asta cu Deluxe… am congelatorul plin și efectiv nu pot ține regim cum trebuie și nici nu mă lasă inima să nu iau ceva pentru că sunt produse care îmi plac.

Și cei care spuneți de termenul de expirare…poate ar trebui să știți ca sunt produse de raft și au reducere pentru că se vrea golirea stocului”, a scris cineva în comentarii.

