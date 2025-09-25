Prima pagină » Social » Ce s-a întâmplat după ce Alexandra din Iași a fost anunțată că va primi 250.000 euro moștenire. Cine era, de fapt, „Ariana de 76 de ani”

Ce s-a întâmplat după ce Alexandra din Iași a fost anunțată că va primi 250.000 euro moștenire. Cine era, de fapt, „Ariana de 76 de ani”

25 sept. 2025, 15:36, Social
Ce s-a întâmplat după ce Alexandra din Iași a fost anunțată că va primi 250.000 euro moștenire. Cine era, de fapt,

O nouă metodă de fraudă circulă pe TikTok. O femeie din Iași a primit un mesaj și era la un pas să rămână fără toți banii din cont.

Femeia a povestit că la început i s-a părut că mesajul primit pare a fi o tentativă de fraudă.

„Am văzut că, pe internet, circulă tot felul de metode de fraudare, dar am vrut să văd până unde poate să meargă persoana care m-a contactat. Primul mesaj l-am primit pe TikTok. Mi s-a cerut numărul de telefon, l-am trimis. Apoi, discuția a continuat pe WhatsApp. Mesajul primit pe telefon este următorul: «Buna ziua! Numele meu este Loribel Ariana, am 76 de ani. Locuiesc în Franța, mai exact, la Spitalul Universitar din Bordeaux, deoarece sunt grav bolnavă de ani de zile. Aș dori să donez 250.000 de euro, pe care i-am economisit pentru construirea unui centru de sprijin, în Germania, pentru șomeri și persoane fără adăpost, unei persoane cinstite, serioase și responsabile, care își poate duce la bun sfârșit proiectele de fapte bune. Acceptați donația mea?»”, povestește Alexandra B., din Iași, potrivit BZI.

Fraudele au luat amploare pe rețelele de socializare

Femeia a mai relatat și faptul că i s-au cerut foarte multe date personale, dar nu a furnizat nicio informație.

„Mi s-au cerut date precum numele, prenumele, țara, orașul, adresa, codul poștal, starea civilă, venitul lunar, locul de muncă. Mi s-a spus că doamna are cancer, iar dacă donez, primesc un act de donație semnat de un avocat și de donator. Pentru asta mi s-au cerut taxe în valoare de 115 euro. După ce am acceptat discuția, mi s-a cerut o poză cu buletinul, contul bancar și numărul de cont. Bineînțeles că nu le-am dat. Nici datele personale, nici banii. M-a contactat și un avocat celebru, după spusele doamnei care donează moștenirea, ca să fiu convinsă că tot ce se întâmplă este cât se poate de real. Real este doar faptul că ești păcălit și rămâi fără banii din cont”, mai spune Alexandra B, pentru sursa citată.

Tot mai multe persoane din Iași spun că au început să primească în mod repetitiv apeluri dubioase. Scopul celor care le inițiază este pentru a avea acces la datele personale. Cei care primesc apeluri telefonice observă că provin din Țările de Jos și au prefixul care începe cu +31 nu ar trebui să răspundă, ba chiar să blocheze numărul de telefon.

Poliția Română trage un semnal de alarmă

Poliția Română a identificat o tendință de înșelăciune care se răspândește rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Sub pretextul simplu al „exprimării unui vot online în cadrul unui concurs”, autorii încearcă să îi atragă pe utilizatori într-o schemă de înșelăciune în online. Frauda începe prin primirea unor mesaje nesolicitate, formulate în limba română, care îi îndeamnă să acceseze un link pentru a acorda ajutor unei persoane pe nume Adeline, care participă la un concurs de dans al cărui premiu era o bursă de studii la o prestigioasă școală din străinătate.

sursa foto: BZI

