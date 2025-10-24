Ce salariu are o badantă în România, de fapt. Câți bani primește pentru a avea grijă de un bătrân, în 2025

Salariul pentru îngrijirea bătrânilor la domiciliu variază în funcție de experiență, program și atribuții. Este o meserie tot mai căutată, dar puțin reglementată în România. Este important de reținut că îngrijirea bătrânilor necesită empatie, răbdare și seriozitate, fiind calități necesare în acest domeniu.

Îngrijirea bătrânilor la domiciliu reprezintă o activitate esențială într-o societate în curs de îmbătrânire, cum este și România. Acest serviciu devine tot mai solicitat, iar remunerația diferă mult de la caz la caz.

Mulți oameni asociază meseria de „badantă” cu o îngrijitoare care lucrează în Italia. În ultima vreme, cererea de persoane care să aibă grijă de bătrânii din România este tot mai mare, iar salariile sunt pe măsură.

Spre exemplu, anunțurile postate pe OLX în care se caută îngrijitori de bătrâni sunt tot mai dese, iar salariile depășesc valoarea unuia minim pe economie.

În anunțurile postate, salariile încep de la 3.500-4.000 de lei și ajung și la 6.000 de lei.

Ce salariu primește o badantă în România

Salariul oferit începe de la 3.500 de lei, pe lună, însă, în multe cazuri este negociabil și în funcție de experiență.

Femeile au următoarele sarcini:

acordarea asistenței

îngrijirea

supravegherea vârstnicului

supravegherea stării de sănătate a persoanei vârstnice

acordarea de sprijin în afara casei sau călătorii

pregătirea mesei

administrarea medicamentelor

realizarea menajului

acordarea suportului fizic și moral

Durata programului de lucru poate fi de câteva ore pe zi sau permanent (24/24), în regim de intern. În cazul în care îngrijitorul locuiește în aceeași casă cu vârstnicul, responsabilitățile cresc, la fel și salariul.

Numărul de ore lucrate zilnic, zilele de weekend lucrate și tipul de afecțiuni ale persoanei îngrijite sunt alți factori care influențează semnificativ remunerația. Cazurile care necesită supraveghere constantă, ridicare din pat sau alimentare asistată implică automat un tarif mai ridicat.

