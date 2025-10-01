Prima pagină » Social » Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor

Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor

01 oct. 2025, 15:27, Social
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor

Subiectul legat de pensia alimentară rămâne unul dintre cele mai delicate și dezbătute aspecte atunci când un cuplu ia decizia să se despartă. În 2025 apar ți întrebările legate de cine, cum și cât plătește pensia alimentară, având în vedere numărul tot mai mare de divorțuri.

Legea românească este una clară în aceste situații: părintele care nu preia custodia copilului are obligația să contribuie financiar la creșterea și educația minorului.

Ce prevede legea în privința pensiei alimentare

Pensia alimentară nu reprezintă o taxă pentru fostul partener, ci o obligație față de copil. Rolul ei este să asigure resursele necesare pentru creșterea minorului: hrană, educație, îmbrăcăminte, activități extrașcolare, și tot ce presupune un trai decent. Indiferent de relația pe care o au foștii soți, interesul copilului primează.

În România, cuantumul pensiei alimentare se calculează ca procent din venitul net lunar pe care părintele îl încasează: între o pătrime și jumătate, în funcție de numărul de copii. Suma este stabilită de instanță și se poate modifica în funcție de numărul copiilor. Ea poate fi modificată doar printr-o nouă hotărâre judecătorească, în funcție de schimbările majore din viața partenerului sau a copilului.

Ce se întâmplă în cazul în care fosta soție se recăsătorește

Una dintre cele mai comune dileme, apărută inclusiv în mediul online, a fost adresată avocatei Gabriela Ursărescu: „Dacă fosta soție se recăsătorește, mai am obligația de a plăti pensie alimentară?” Răspunsul a fost tranșant: „Nu scăpați de această obligație, chiar dacă fosta soție se recăsătorește. Pensia alimentară este datorată copilului, nu mamei. Chiar dacă banii se virează în contul mamei, obligația rămâne, atâta vreme cât minorul este în întreținere.”

Precizarea este una esențială pentru că mulți părinți confundă pensia alimentară cu o contribuție către fostul partener de viață. Realitatea este alta, chiar dacă mama se recăsătorește și noul soț are venituri, obligația pe care tatăl biologic o are nu dispare.

Copilul are dreptul la sprijin material din partea ambilor părinți, indiferent de situația lor sentimentală sau financiară ulterioară divorțului. Faptul că mama are un nou partener nu înseamnă că tatăl biologic este absolvit de responsabilitate. Ea se menține până când copilul împlinește vârsta majoratului sau, în unele cazuri, chiar mai mult, dacă minorul își continuă studiile și depinde financiar de părinți.

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură?
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură?
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Compuși antimicrobieni găsiți în polen ar putea proteja albinele de infecții
ACTUALITATE Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
16:26
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
ACTUALITATE Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
16:21
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
EXTERNE Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
16:20
Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
16:19
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
ACTUALITATE Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
16:17
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
VIDEO Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
16:13
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
ULTIMA ORĂ JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
EXCLUSIV Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
ACTUALITATE Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”
Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”
AI AFLAT! Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România”
Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România”
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri”
Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri”