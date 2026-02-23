Prima pagină » Social » Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post

23 feb. 2026, 17:59, Social
Postul Paștelui nu înseamnă doar să renunți temporar la carne, ouă sau lactate, ci și să cheltui suplimentar. Produsele de post sunt la mare căutare, unele s-au și scumpit, iar românii cheltuiesc mai mult pentru meniurile speciale sănătoase.

Ce preț au produsele de post

Printre cele mai folosite alimente în perioada postului se numără laptele vegetal, brânza vegană, mezelurile vegetale, uleiul și făina sau pastele de post, însă ele vin cu costuri clare. Un litru de lapte vegetal sau alternativ bio poate costa în jur de 10–15 lei, în timp ce brânza vegană de 200 de grame ajunge adesea la 15–25 lei, în funcție de brand și tip, relatează Click.

Mezelurile vegetale se folosesc ca înlocuitor pentru preparatele tradiționale, ele pot varia între 12 și 25 de lei pe pachet.  Uleiul de floarea‑soarelui, indispensabil în salate și preparate, se găsește în jur de 8–10 lei pe litru, iar pachetele de făină sau paste pentru post costă de regulă între 5 și 8 lei pe kilogram. Aceste prețuri se adaugă rapid la coșul zilnic de cumpărături și se simt imediat în bugetul familiilor care se adaptează la mesele de post.

Legumele sunt nelipsite din mesele de post, însă și ele vin cu costuri notabile. Cartofii se găsesc la prețuri de aproximativ 5–6 lei/kg, în timp ce morcovii și ceapa, esențiale în supe și tocănițe, costă în jur de 4–5 lei/kg fiecare. Roșiile, preferate pentru salate și sosuri, pot varia între 10 și 12 lei/kg, iar ardeii, folosiți atât cruzi, cât și la gătit, ajung la 8–10 lei/kg.

Fructele rămân și ele o alegere excelentă. La raft, un kilogram de mere se situează în jurul valorii de 6–8 lei, iar bananele aduse din import costă aproximativ 8–10 lei/kg. Portocalele, populare în această perioadă, sunt în general între 7 și 9 lei/kg, în timp ce fructele mai exotice, precum kiwi, pot ajunge la 10–12 lei/kg. Strugurii, tot mai căutați pentru gust și diversitate, ajung uneori la 12–15 lei/kg, în funcție de soi și sezon.

Calculul total al coșului săptămânal

Adunând costurile produselor de post, legumelor și fructelor, o familie de patru persoane poate ajunge să cheltuie între 140 și 180 de lei pe săptămână doar pentru mesele de post.

