Prima pagină » Social » Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici

Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici

23 feb. 2026, 18:31, Social
Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici

România are o bogată zonă turistică, însă există și zone în care oamenii nu au voie să pășească. Autoritățile au decis să interzică accesul turiștilor în anumite zone pentru protejarea ecosistemelor fragile, speciilor rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană.

Rezervația Gemenele din Retezat este inaccesibilă

Un exemplu clar este Rezervația Gemenele din Parcul Național Retezat, un teritoriu de aproape 2.000 de hectare. Zona sălbatică a fost administrată de Academia Română și a rămas închisă publicului pentru protejarea pădurilor virgine și speciilor rare de plante care cresc aici, relatează Playtech.

Doar activități științifice, cercetări sau vizite oficiale ale specialiștilor sunt permise, iar cei care doresc să intre trebuie să obțină o aprobare scrisă. Accesul turistilor ar perturba natura și ar diminua valoarea științifică a zonei, motiv pentru care restricțiile rămân stricte și amenzile pentru intrarea neautorizată sunt drastice.

Alte locuri din România care sunt interzise turiștilor

Alte destinații protejate din România sunt: peștera cu corali din Munții Vâlcan, județul Hunedoara, nu poate fi vizitată, fiind rezervată cercetărilor speologice.

Ea se află la 1.000 de metri altitudine și adăpostește fosile de corali, accesul publicului a fost restricționat încă din 1972. Rezervația ”Grindul Lupilor”, lângă Gura Portiței, este un alt exemplu de zonă inaccesibilă, cu mlaștini, flori rare, canale și animale protejate pe o suprafață de 20 de kilometri pătrați. De asemenea, Insula Sacalin, numită ”cel mai nou pământ al României”, este complet interzisă turiștilor. Aceasta găzduiește 229 de specii de păsări și numeroși pești rari, fiind declarată rezervație a biosferei încă din 1938.

Recomandarea video

Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
FLASH NEWS Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
17:39
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

Cele mai noi

Trimite acest link pe