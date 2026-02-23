Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici

România are o bogată zonă turistică, însă există și zone în care oamenii nu au voie să pășească. Autoritățile au decis să interzică accesul turiștilor în anumite zone pentru protejarea ecosistemelor fragile, speciilor rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană.

Rezervația Gemenele din Retezat este inaccesibilă

Un exemplu clar este Rezervația Gemenele din Parcul Național Retezat, un teritoriu de aproape 2.000 de hectare. Zona sălbatică a fost administrată de Academia Română și a rămas închisă publicului pentru protejarea pădurilor virgine și speciilor rare de plante care cresc aici, relatează Playtech.

Doar activități științifice, cercetări sau vizite oficiale ale specialiștilor sunt permise, iar cei care doresc să intre trebuie să obțină o aprobare scrisă. Accesul turistilor ar perturba natura și ar diminua valoarea științifică a zonei, motiv pentru care restricțiile rămân stricte și amenzile pentru intrarea neautorizată sunt drastice.

Alte locuri din România care sunt interzise turiștilor

Alte destinații protejate din România sunt: peștera cu corali din Munții Vâlcan, județul Hunedoara, nu poate fi vizitată, fiind rezervată cercetărilor speologice.

Ea se află la 1.000 de metri altitudine și adăpostește fosile de corali, accesul publicului a fost restricționat încă din 1972. Rezervația ”Grindul Lupilor”, lângă Gura Portiței, este un alt exemplu de zonă inaccesibilă, cu mlaștini, flori rare, canale și animale protejate pe o suprafață de 20 de kilometri pătrați. De asemenea, Insula Sacalin, numită ”cel mai nou pământ al României”, este complet interzisă turiștilor. Aceasta găzduiește 229 de specii de păsări și numeroși pești rari, fiind declarată rezervație a biosferei încă din 1938.