Ce semnifică șnurul alb-roșu al Mărțișorului. Legenda Babei Dochia și a lânii

În fiecare an, la începutul lunii martie, mărțișorul reapare în piețe, în școli și birouri și aduce cu el un simbol vechi de secole.

Mulți se întreabă care este semnificația firului alb-roșu al mărțișorului și de ce primăvara este marcată de această combinație de culori. Tradiția îmbină credințe populare, simboluri ale naturii și povești transmise din generație în generație.

Semnificația șnurului alb-roșu al Mărțișorului

Pentru români, semnificația șnurului alb-roșu la mărțișor are legătură cu ideea de echilibru și renaștere. Cele două culori, aparent opuse, spun împreună povestea trecerii de la iarnă la primăvară.

Când ne referim la semnificația firului alb-roșu al mărțișorului, trebuie să privim separat cele două culori. Roșu este asociat cu viața, energia, iubirea și forța vitală. Albul simbolizează puritatea, lumina și începutul.

Împletirea celor două fire simbolizează întâlnirea dintre frig și căldură, dintre zăpadă și soare. În tradiția populară, firul alb-roșu al mărțișorului este asociat în mod direct cu protecția și norocul. Se spunea că purtarea lui ține departe relele și aduce sănătate pe tot parcursul anului.

În numeroase regiuni, mărțișorul era purtat până când înfloreau primii pomi, iar apoi șnurul era legat de o ramură, ca semn al speranței pentru belșug. Astfel, simbolistica firului alb-roșu depășește un simplu gest tradițional și se conectează profund la ritmurile și renașterea naturii.

Legenda Babei Dochia și a lânii

O altă interpretare a semnificației firului alb-roșu al mărțișorului este legată de legenda Baba Dochia. Potrivit poveștii, aceasta a urcat cu oile la munte, convinsă că venise primăvara, însă frigul s-a întors pe neașteptate.

În unele versiuni ale legendei, Baba Dochia torcea atât lână albă, cât și lână roșie: albul simboliza iarna și zăpada, iar roșul reprezenta soarele și viața care renaște. Din împletirea acestor fire ar fi apărut tradiția șnurului, iar semnificația lui a fost asociată, de-a lungul timpului, cu confruntarea și echilibrul dintre anotimpuri.

