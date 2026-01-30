Prima pagină » Video » Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia

Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia

Bogdan PavelCristian Lisandru
30 ian. 2026, 08:30, Video

Reducerea consumului de energie și independența față de furnizori devin obiective-cheie pentru locuințele moderne. Dan Tudose – expert în energie verde și sisteme de stocare – explică de ce echipamentele eficiente, producția locală de energie și stocarea transformă casa într-un sistem energetic autonom.

O locuință modernă trebuie, înainte de toate, să consume cât mai puțină energie. Aceasta este premisa de la care pornește orice decizie legată de proiectare, echipare și exploatare pe termen lung.

„Cel mai mult are nevoie să nu consume foarte multă energie și, implicit, să folosească echipamente eficiente energetic, dar și să-și producă o parte din energia pe care o poate stoca”, spune Dan Tudose.

Conceptul de eficiență nu se limitează, însă, la aparate cu consum redus, ci presupune o abordare integrată:

  • modul în care casa este construită.
  • tipul de echipamente instalate.
  • capacitatea de a produce și gestiona energia proprie.

„Trebuie să construim casa astfel încât să consume cât mai puțină energie, iar dispozitivele pe care le planificăm în interior să fie cu consum redus. În același timp, este esențial să ne producem și să ne stocăm energia”, a adăugat specialistul.

Producție locală și transformare eficientă a energiei

Un rol central îl joacă sistemele fotovoltaice, iar energia solară poate fi valorificată prin sisteme de încălzire eficiente, criteriul principal fiind randamentul.

„Ideea este să consumăm o anumită unitate de energie electrică, de exemplu kilowați-oră, și să producem mai multă energie termică. De aceea este important să alegem corect pompa de căldură sau alte echipamente eficiente”, spune Tudose.

Expertul a și explicat mecanismul: un randament ridicat înseamnă o transformare superioară a energiei electrice în energie termică, ceea ce face ca producția proprie să fie folosită cât mai eficient pe parcursul anului.

Stocarea energiei și siguranța alimentării

Atunci când producția proprie nu este suficientă pentru a fi asigurat necesarul, energia poate fi preluată din rețeaua națională. Aceasta poate fi și stocată, pentru a evita întreruperile care pot afecta atât confortul locuinței, cât și activitățile economice.

Energia stocată poate fi utilizată flexibil, în funcție de scenarii de consum adaptate stilului de viață al locatarilor.

„Putem programa intervale orare dimineața, la prânz sau seara, în funcție de când suntem acasă sau nu, inclusiv în weekend, pentru a produce energie termică — caldă iarna și rece vara”, a mai exemplificat Dan Tudose.

Backup și independență energetică

Capacitatea de stocare este influențată direct de buget, însă există o recomandare minimă pentru siguranță energetică.

„Recomandarea este să avem cel puțin o zi de backup, o rezervă în bateriile de stocare”, mai spune Dan Tudose.

Scopul final al acestui mix de soluții este reducerea dependenței de furnizori și a cheltuielilor recurente.

„Facem un mix, astfel încât să reducem dependența de furnizori, să devenim independenți, să ne producem energia și să reducem cele trei facturi recurente: energia electrică, gazele și combustibilul”, a conchis Dan Tudose.

