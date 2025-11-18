Cerșetorul grav bolnav care se vindecă „miraculos” când credea nimeni nu îl vede

Un polițist din Brașov a publicat un videoclip cu un bărbat care merge cu dificultate și cere bani șoferilor de pe drum. Însă s-a dat de gol pentru că imediat ce credea că nu îl mai vede nimeni, el își revine miraculos.
„Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos”, a scris, pe Facebook, polițistul Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.
În imaginile postate se poate observa cum individul pare că are probleme de deplasare în timp ce cerșește printre mașini. Imediat cum se îndepărtează de zonă, începe să meargă normal, ba chiar se urcă la volan.
Postarea polițistului a generat numeroase comentarii:
