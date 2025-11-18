Prima pagină » Social » Cerșetorul grav bolnav care se vindecă „miraculos” când credea nimeni nu îl vede

Cerșetorul grav bolnav care se vindecă „miraculos” când credea nimeni nu îl vede

18 nov. 2025, 08:46, Social

Un polițist din Brașov a publicat un videoclip cu un bărbat care merge cu dificultate  și cere bani șoferilor de pe drum. Însă s-a dat de gol pentru că imediat ce credea că nu îl mai vede nimeni, el își revine miraculos.

Ce a spus polițistul despre cerșetorul grav bolnav

„Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos”, a scris, pe Facebook, polițistul Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

În imaginile postate se poate observa cum individul pare că are probleme de deplasare în timp ce cerșește printre mașini. Imediat cum se îndepărtează de zonă, începe să meargă normal, ba chiar se urcă la volan.

Care au fost reacțiile internauților

Postarea polițistului a generat numeroase comentarii:

  • „Cei care le dau bani sunt aceiași cu cei care țin post, dar înjură si hulesc! Cred ca daca dau bani unui/unei nenorocit/nenorocite le da un d-zeu o bila alba si ii spala de păcate…”
  • „Din cauză la cei care se prefac suferă cei care totuși poate au nevoie de o pâine.”
  • „Prost e cine da dacă poți să stai câteva ore în intersecție, clar poți să stai 8 ore și la muncă”
  • „Plină România de asemenea exemplare, să vedeți câți sunt în zilele de “hram””
  • „După toate mediatizările multor „cazuri” de cerșetorie pe străzi, nu trebuie decât să fii foarte prost daca mai dai bani borfașilor de pe străzi…”

