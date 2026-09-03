Acordul România-SUA privind securitatea socială a intrat în vigoare. Schimbare majoră pentru pensiile românilor

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii a intrat, oficial, în vigoare, de la 1 septembrie. În baza acestui acord, fiecare an de muncă al românilor care au activat în Statele Unite, chiar și înainte de ’89, va fi recunoscut și în România și vor primi pensia aferentă.

Acordul în domeniul securității sociale este valabil și pentru cetățenii americani, care au lucrat în SUA, și aleg să își petreacă anii de pensie pe teritoriul României.

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„Pentru generațiile de români care au muncit în SUA – fie că au plecat înainte de 1989 sau mai recent –, pentru cetățenii americani care aleg să se retragă la pensie în România, dar și pentru tinerii profesioniști și antreprenori de azi, acest acord schimbă direct datele problemei”, a transmis Oana Țoiu.

„Fără dublă taxare pentru lucrătorii independenți și specialiștii detașați”

– Pensii protejate și cumulate: Perioadele lucrate în România și în SUA se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state.

– Fără dublă taxare: Lucrătorii independenți și specialiștii detașați sunt protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale.

– Mobilitate pentru afaceri: Companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale.

„Finalizarea acestui cadru de implementare alături de Departamentul de Stat al SUA a fost o prioritate asumată de la primele mele vizite la Washington. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă”, a mai precizat Oana Țoiu.