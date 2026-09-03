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Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi

Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi
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Procurorul general al României Cristina Chiriac transmite, în exclusivitate pentru Gândul, că una dintre prioritățile mandatului său este completarea integrală a schemei de 14 procurori anume desemnați pentru cercetarea cauzelor cu magistrați de la nivelul PICCJ și explică de ce demersul nu poate decurge cu rapiditate.

Pe fondul prezenței președintelui României Nicușor Dan la ședința plenului CSM de joi procurorul general al României a anunțat că în prezent există două solicitări la CSM de numire a altor doi procurori care să investigheze magistrați, astfel că în cazul validării acestora de către Consiliu schema va fi completată cu 5 procurori din 14.

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Procurorul general despre completarea schemei

Oficialul arată pentru Gândul că „o prioritate majoră o reprezintă dinamizarea activității de prevenire și combatere a faptelor de corupție săvârșite de magistrați, prin creșterea eficienței investigațiilor, soluționarea cu celeritate a cauzelor și asigurarea unui răspuns instituțional ferm, cu respectarea independenței justiției, a prezumției de nevinovăție și a garanțiilor procesuale”.

În acest scop, a continuat oficialul PICCJ, „se impun completarea schemei de personal și ocuparea cu prioritate a posturilor vacante de procurori, ofițeri de poliție judiciară și personal de specialitate” precum și „specializarea profesională continuă a procurorilor desemnați să instrumenteze astfel de cauze”.

Procurorul general al României mai arată că și „asigurarea resurselor logistice, tehnice și financiare necesare desfășurării unor anchete complexe” și „stabilirea unor mecanisme eficiente de cooperare între parchete și celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției” sunt elemente obligatorii ce se impun a fi avute în vedere.

”Prioritizarea cauzelor complexe ori cu impact major asupra credibilității sistemului judiciar și reducerea duratei de soluționare a acestora, efectuarea periodică a unei analize a cauzelor care au condus la clasări, achitări sau la tergiversarea procedurilor, în vederea identificării eventualelor vulnerabilități sistemice, creșterea transparenței, prin comunicarea periodică a unor date statistice și rezultate instituționale relevante, cu protejarea informațiilor din dosarele în curs și a drepturilor persoanelor cercetate”, sunt alte aspecte de care ține cont în mandatul său procurorul general al României.

În final Cristina Chiriac arată că „obiectivul urmărit trebuie să fie creșterea capacității Ministerului Public de a identifica și investiga în mod profesionist, independent și imparțial orice faptă de corupție din sistemul judiciar”.

8 polițiști din 18 pentru trei procurori din 14

Potrivit datelor oficiale la acest moment cei trei procurori desemnați pentru instrumentarea cauzelor cu magistrați sunt ajutați în miile de dosare înregistrate la nivelul PICCJ de numai opt polițiști judiciariști.

Numărul total alocat schemei PICCJ este de 18, astfel că în prezent există un deficit de zece polițiști de poliție judiciară.

Potrivit acelorași date pe lângă cei trei procurori deja activi PICCJ a cere în prezent CSM validarea altor doi magistrați, schema totală alocată parchetului general fiind de 14 posturi.

Mesajul președintelui din CSM

Nicușor Dan a făcut joi, 3 septembrie, o vizită surpriză la sediul central al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele a participat la ședința plenului CSM, alături de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, și de procurorul general, Cristina Chiriac.

Aceasta a fost prima prima ședință a CSM la care Nicușor Dan participă de când a preluat mandatul de președinte al României.

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM, care se referă la fapte de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială. Avem doar 3 din 14, iar astăzi au mai fost propuși 2.

A mai fost propus un procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor chiar în statul român. Este important să tranșăm administrativ chestiunea aceasta”, a spus Nicușor Dan, la ieșirea din ședința CSM.

Potrivit ordinii de ședință de joi a CSM  la punctul 1 figurează: „Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

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Legea 49/2022 este legea care prevede desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Prin această lege s-a stabilit la la nivelul Parchetului instanței supreme și apoi a parchetelor de pe lângă curțile de apel din  țară să existe procurori anume desemnați de plenul CSM a căror sarcină strictă să fie cercetarea dosarelor de orice natură din sfera faptelor penale în care sunt implicați magistrați.

Un astfel de caz recent a fost instrumentat de procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba în cazul magistratului pistolar George Radu Bucurică, procurorul care a dat cu spray lacrimogen asupra unui polițist și care apoi a fugit cu un pistol cu muniție letală încărcată pe țeavă de oamenii legii.

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