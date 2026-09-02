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Ciprian Ciucu, război cu producătorii de autobuze și tramvaie. Primarul acuză că nu are cine repara mijloacele de transport în comun

Ciprian Ciucu, război cu producătorii de autobuze și tramvaie. Primarul acuză că nu are cine repara mijloacele de transport în comun
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După ce a anunțat cu o zi în urmă că va cumpăra încă 100 de troleibuze, deși STB este în plină insolvență, Ciprian Ciucu a venit cu o nouă declarație. Edilul a vorbit despre cele mai mari probleme la mijloacele de transport achiziționate în ultimii ani de Primăria Capitalei. Primarul Bucureștiului a recunoscut că cele mai problematice sunt troleibuzele Solaris și tramvaiele Imperio. Cât despre autobuzele Otokar, a relatat că mai multe vehicule au fost retrase de pe trasee pentru reparații, dar compania și-a schimbat atitudinea și problemele sunt rezolvate mai repede. Primarul a cerut verificarea problemelor apărute la troleibuze, iar Primăria vrea să recupereze de la Solaris banii pierduți din cauza acestora.

„Sunt probleme mari pe tot ce a achiziționat PMB. Imperio – probleme mari. Solaris, îmi pare rău – probleme mari. Otokar – probleme mari; schimbări de atitudine în ultimul timp. După ce i-am chemat în urmă cu cinci luni la discuții, au început să rezolve problemele. Aici chiar am fost plăcut surprins de atitudinea Otokar. Dar STB-ul pierde foarte, foarte mulți bani pentru că nu ies aceste autobuze pe traseu”, a spus Ciucu, într-o conferință de presă, conform AGERPRES.

Ciucu s-a simțit jignit de compania Solaris

Primarul Capitalei a spus la conferința de presă că a încercat să ia legătura cu cineva din top management și a avut surpriza neplăcută să fie întâmpinat de un junior al companiei Solaris. Scopul lui era să discute despre troleibuzele problematice, având în vedere că Bucureștiul este principalul lor client din România. Din punctul de vedere al edilului, atunci când primarul general convoacă la o întâlnire managementul Solaris, care nu-și îndeplinește contractul, trebuie să aibă măcar decența să trimită pe cineva care să poată lua decizii.

„Nu o să zic momentan mai mult, pentru că nu vreau să pice la bursă. Dar le atrag atenția, i-am chemat să le spunem că sunt aceste probleme. M-am dus ca primar general și mi-au trimis pe cineva dintr-o poziție de junior. M-am simțit jignit. Nu pentru că sunt genul arogant, nu pentru că sunt primar general și vreau să mă văd cu cineva din top management, dar totuși suntem principalul lor client în România. Și dacă primarul general convoacă la o întâlnire managementul Solaris, care nu-și îndeplinește contractul, măcar ai decența să trimiți pe cineva care poate să ia decizii, nu pe cineva la customer service”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ciucu laudă atitudinea companiei Otokar

Ciprian Ciucu susține că a remarcat schimbarea de atitudine pozitivă a companiei Otokar și a dat-o drept exemplu pentru implicare și rezolvarea problemelor cu troleibuzele pe care le-a prezentat cu 5 luni în urmă. Edilul spune că s-a săturat de „contracte neperformante”, ca apoi să mai fie tratat și cu spatele. Acesta și-a exprimat speranța ca și Solaris să ia măsuri cât mai repede.

Ciucu a cerut Corpului de control al Primăriei să verifice problemele legate de compania Solaris și să stabilească dacă Primăria a suferit pierderi din cauza acestora. Dacă se constată un prejudiciu, municipalitatea vrea să ceară companiei să plătească despăgubiri pentru recuperarea banilor pierduți.

„În acest moment am dispus Corpului de control să facă un control. Să ne îndreptăm împotriva acestei companii pentru a ne recupera prejudiciul. Pentru că m-am cam săturat să primesc fel și fel de contracte neperformante, după care să fim tratați cu spatele. Spre marea mea surpriză plăcută, Otokar și-a schimbat foarte mult atitudinea. Dacă stăteau pentru reparații, cu lunile înainte, aceste autobuze, acum cred că nu mai sunt mai mult de două-trei pe care le rezolvă rapid. Deci se poate. Și aș vrea ca și Solaris să facă același lucru’, a afirmat Ciucu.

Cele 100 de troleibuze cumpărate în 2022 și au fost retrase ulterior din circulație

Primarul general de atunci, Nicușor Dan, a semnat la finalul lunii decembrie 2022 contractul pentru achiziția celor 100 de troleibuze noi de la firma Solaris. Primul troleibuz nou trebuia livrat peste 15 luni, adică în martie 2024, iar următoarele 99 furnizate pe parcursul a şapte luni. Valoarea contractului era de 290 milioane lei plus TVA, fonduri nerambursabile de la Agenţia Fondului pentru Mediu.

Autobuzele au fost retrase din circulație pe 31 decembrie 2024 și figurau în parcul inventar al STB. Achiziția a fost susținută financiar prin fonduri nerambursabile de la Administrația Fondului pentru Mediu.

STB a intrat în insolvență anul acesta

Reprezentanții Primăriei Municipiului București au dat asigurări, pe 22 iunie, că intrarea Societății de Transport în procedura de insolvență nu va duce la reducerea numărului mijloacelor de transport în comun și nici la suspendarea circulației acestora.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării STB îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport- obligație legală de altfel, pentru autoritățile locale”, a spus Ciucu pe 22 iunie.

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Primăria a mai scris că prin procedura de insolvență, STB  a recunoscut că nu-și mai poate achiziționa datoriile către creditori și solicită protecția prevăzută de lege. Reprezentanții primăriei au adăugat: Vorbim despre datorii de 3 mld. de lei, dintre care 1,7 mld. de lei către ANAF, pentru neplata contribuțiilor angajaților, ale cărei penalități se ridică, în acest moment la circa 402 milioane de lei.

Ciucu a anunțat că va achiziționa troleibuze de 492 de milioane de lei fără TVA

Cu toate acestea, Ciucu a trecut cu vederea că STB e în insolvență și a anunțat că va conitnua să investească în transportul public. Primarul Capitalei spune că a lansat pe 1 septembrie licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze, iar totul va costa în jur de 490 de milioane de lei, fără TVA.

„Continuăm investițiile în transportul public! Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru! Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 Ron fără TVA. Data limită de depunerea ofertelor este 05.10.2026 ora 15:00. Numărul anunțului în SEAP este CN1095972, îl găsiți acolo”, a scris edilul pe Facebook.

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