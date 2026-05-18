Noi detalii despre starea lui Alexandru, copilul de 5 ani din Sibiu, dispărut de acasă și găsit în viață după două nopți petrecute în pădure
FOTO - IPJ Sibiu / Turnul Sfatului
Alexandru Zerestea, copilul de 5 ani din dispărut de acasă și găsit în viață după două nopți petrecute în pădurea din apropierea localității Sebeșul de Jos, a fost externat din Spitalul de Pediatrie din Sibiu, după mai multe zile de supraveghere medicală.

„Ca urmare a evoluției favorabile, astăzi Alexandru s-a externat împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare atât prin serviciul ambulator, cât și de către medicul de familie”, a transmis dr. Ioana Mătăcuță, purtătoarea de cuvânt a Spitalului de Pediatrie din Sibiu, citată de turnulsfatului.ro.

Alexandru fusese internat miercuri, 13 mai, imediat după ce a fost găsit de echipele de căutare, iar medicii au anunțat atunci că băiatul era stabil hemodinamic și respirator, afebril și că se alimenta normal. Totuși, o radiografie efectuată în seara internării a indicat semne ale unei pneumonii, dar fără ca aceasta să ridice probleme majore.

Minorul a dispărut luni după-amiază, în timp ce se afla împreună cu tatăl său, în apropierea pădurii de la marginea satului Sebeșul de Jos. Timp de aproximativ 43 de ore, sute de oameni, polițiști, salvatori, voluntari și localnici, au participat la operațiunile de căutare, inclusiv cu un elicopter.

Copilul a fost găsit miercuri după-amiază, la aproximativ doi kilometri de locul dispariției, conștient și cooperant.

