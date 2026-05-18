Prima pagină » Știri externe » Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum

Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum

Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
Galerie Foto 3
IEA Director Fatih Birol, Sursă foto: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Lumea mai are rezerve de petrol doar pentru câteva săptămâni. Acesta este avertismentul făcut, luni, de directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol. Potrivit acestuia, stocurile comerciale de petrol se epuizează rapid din cauza războiului din Iran și a închiderii Strâmtorii Ormuz.

Birol, care participă la reuniunea miniștrilor de finanțe din cadrul Grupului celor Șapte (G7) de la Paris, a declarat reporterilor că punerea la dispoziție a rezervelor strategice de petrol a adus pe piață 2,5 milioane de barili de petrol pe zi, dar a precizat că aceste rezerve „nu sunt inepuizabile”, relatează Reuters.

Începutul sezonului de însămânțare de primăvară și al celui de călătorii de vară în emisfera nordică va duce la epuizarea mai rapidă a stocurilor rămase, din cauză că cererea de motorină, îngrășăminte, kerosen și benzină va crește, a adăugat Birol.

Șeful AIE a afirmat că, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, pe piețele petroliere exista un surplus semnificativ, iar stocurile comerciale erau foarte mari. Însă situația s-a schimbat rapid din cauza războiului.

El a afirmat că stocurile comerciale vor mai ajunge „câteva săptămâni, dar trebuie să fim conștienți de faptul că acestea scad rapid”.
Săptămâna trecută, AIE a declarat că oferta mondială de petrol nu va acoperi cererea totală în acest an, pe fondul efectelor devastatoare ale conflictului din Iran asupra producției petroliere din Orientul Mijlociu, iar stocurile se epuizau într-un ritm fără precedent. Anterior, AIE prevăzuse un excedent pentru acest an.

Stocurile mondiale de petrol au scăzut într-un ritm record în lunile martie și aprilie, înregistrând o reducere de 246 de milioane de barili, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie (AIE) în ultimul său raport lunar privind piața petrolului.
AIE, care numără 32 de membri, a coordonat în luna martie cea mai mare eliberare de stocuri din rezervele strategice din istorie, convenind asupra retragerii a 400 de milioane de barili în încercarea de a calma piețele.

Până la data de 8 mai, fuseseră eliberate aproximativ 164 de milioane de barili, se arată în raport.

Oferta globală de petrol va scădea cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi pe parcursul anului 2026 din cauza războiului, a declarat agenția, reducând drastic previziunea anterioară, care estima o scădere de 1,5 milioane de barili pe zi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

„Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune

Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
17:37
Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
INVESTIȚIE Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul
17:23
Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul
EXTERNE Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
17:08
Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
DEZVĂLUIRI Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
16:36
Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
INEDIT Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
16:28
Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
FLASH NEWS „Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
16:25
„Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe