Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”

Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol de la Palatul Cotroceni pentru că are grijă de Nicușor Dan, arată imaginile publicate de europarlamentarul SOS.

„Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. Vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru Administrația Prezidențială. Sunteți un om extraordinar. Dacă nu erați dumneavoastră”, a spus azi Șoșoacă, înaintea consultărilor cu președintele României Nicușor Dan.

Delia Dinu a fost văzută în mai multe momente alături de Nicușor Dan și este considerată un colac de salvare pentru președinte când vine vorba de protocolul prezidențial. Cu toate acestea, în numeroase rânduri, chiar și cu indicațiile Deliei Dinu, președintele actual a gafat sau a încurcat protocolul.

Președintele Nicușor Dan se află, însă, în primul său an de mandat.

Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut

Președintele Dan a fost surprins la Iași într-un moment rar pentru un șef de stat. Șefa de protocol de la Cotroceni, Delia Dinu, îi explică, pas cu pas, ce trebuie să facă și pe unde să meargă.

Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost primit oficial de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În timpul protocolului, Nicușor Dan a avut din nou un moment de rătăcire și nu a mai știut pe unde să meargă. Șeful statului a fost îndrumat de Zelenski și de șefa de protocol, Delia Dinu.

La finalul saluturilor, Nicușor Dan s-a întors spre șefa de protocol pentru a primi indicații cu privire la următorii pași. Deși Delia Dinu l-a îndrumat pe președinte să se întoarcă, se pare că șeful statului a avut nevoie și de confirmarea lui Zelenski pentru a recurge la acest gest.

Imagini cu Nicușor Dan la Iași. Cum a decurs "training-ul" pe care i l-a făcut Delia Dinu, șefa de la protocol, înainte de ceremonie

Deși a excelat la matematică de-a lungul studiilor, protocolul prezidențial îi dă mari bătăi de cap președintelui Nicușor Dan. După ce la Focșani, s-a încurcat și a defilat pe lângă covorul roșu, Dan a fost surprins la Iași într-un moment rar pentru un șef de stat. Șefa de protocol de la Cotroceni, Delia Dinu, îi explica, pas cu pas, ce trebuie să facă și pe unde să meargă.

În imaginile, culmea, publicate chiar de Administrația Prezidențială, se vede cum Delia Dinu încearcă să îi explice președintelui exact ce are de făcut.

În primele secunde, Nicușor Dan coboară din mașina oficială și se oprește puțin, ca să se orienteze. Delia Dinu, șefa de protocol de la Cotroceni, apare imediat lângă el și îi spune scurt ce urmează. Îi arată unde trebuie să stea și în ce direcție să pornească, ca să intre corect în momentul oficial.

