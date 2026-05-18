Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori

Teodor Niță și Gigi Ștefan de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori. Decizia, luată luni cu unanimitate de Secția de procurori din CSM.

Magistrații au fost arestați 30 de zile printr-o sentință a Înaltei Curți de Casație și Justiție de vineri. Decizia nu este definitivă, publică G4Media.

Ștefan Gigi-Valentin, de 55 de ani, și Niță Teodor, 60 de ani, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Trafic de influență și abuz în serviciu

Gigi Ștefan este acuzat de procurori de trafic de influență, iar Teodor Niță de abuz în serviciu, iar dosarul este instrumentat de procurorul Marius Iacob din cadrul Parchetului General.

Procurorul de caz, Marius Iacob, și-a motivat cererea de arestare pentru 30 de zile. Cei doi procurori, Niță și Ștefan, reprezintă un ”pericol social extrem de ridicat” și un ”pericol ridicat pentru ordinea publică”. Au manifestat un ”dispreț profund” pentru valorile democrației și drepturile omului.

Polițiști complici

În jurul celor doi procurori s-ar fi aflat și doi polițiști extrem de influenți din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care își desfășoară activitatea efectiv în sediul Parchetului de pe lângă Curtea de apel Constanța, sub coordonarea magistratului procuror Teodor Niță.

Recomandarea autorului: Cum ar fi împărțit procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dreptatea pentru ei și acoliții lor. Influențele incredibile ale celor doi magistrați