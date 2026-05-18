Prima pagină » Justiție » Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori

Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori

Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Teodor Niță și Gigi Ștefan de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori. Decizia, luată luni cu unanimitate de Secția de procurori din CSM.

Magistrații au fost arestați 30 de zile printr-o sentință a Înaltei Curți de Casație și Justiție de vineri. Decizia nu este definitivă, publică G4Media.

Ștefan Gigi-Valentin, de 55 de ani, și Niță Teodor, 60 de ani, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată, potrivit surselor judiciare.

Trafic de influență și abuz în serviciu

Gigi Ștefan este acuzat de procurori de trafic de influență, iar Teodor Niță de abuz în serviciu, iar dosarul este instrumentat de procurorul Marius Iacob din cadrul Parchetului General.

Procurorul de caz, Marius Iacob, și-a motivat cererea de arestare pentru 30 de zile. Cei doi procurori, Niță și Ștefan, reprezintă un ”pericol social extrem de ridicat” și un ”pericol ridicat pentru ordinea publică”. Au manifestat un ”dispreț profund” pentru valorile democrației și drepturile omului.

Polițiști complici

În jurul celor doi procurori s-ar fi aflat și doi polițiști extrem de influenți din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care își desfășoară activitatea efectiv în sediul Parchetului de pe lângă Curtea de apel Constanța, sub coordonarea magistratului procuror Teodor Niță.

Recomandarea autorului: Cum ar fi împărțit procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță dreptatea pentru ei și acoliții lor. Influențele incredibile ale celor doi magistrați

Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
13:14
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
FLASH NEWS Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
11:45
Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
DOCUMENT Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
08:00
Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici
JUSTIȚIE Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
23:44, 15 May 2026
Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
JUSTIȚIE Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
18:05, 15 May 2026
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39, 15 May 2026
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
LIFESTYLE 5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
18:13
5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
VIDEO Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
18:11
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
MILITAR Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
17:37
Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
17:34
Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate

Cele mai noi

Trimite acest link pe