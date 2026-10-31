Florin Manole, ministrul Muncii, spune ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor. Câți bani vor primi în plus pensionarii, în decembrie, înainte de Crăciun: „Nu vreau să vând iluzii”

Florin Manole, ministrul Muncii, spune că va propune indexarea pensiilor după calcularea procentului exact, pe care îl va prezenta premierului și ministrului Finanțelor. Ultima estimare, neoficială și nefinală, indica o creștere de 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei. De asemenea, el a precizat și câți bani vor primi în plus pensionarii, în decembrie, înainte de Crăciun.

Pensionarii vor primi și un sprijin financiar, reprezentând jumătate din suma stabilită la începutul anului. Ajutorul va fi acordat în funcție de trei praguri de venit: pensii de până la 1.500, 2.000 și 3.000 de lei. Sumele vor varia între 300 și 500 de lei, a precizat Florin Manole.

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„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari. Se va primi jumătate din cuantumul stabilit la începutul anului. Avem 3 praguri de venit. Până la 1.500 de lei pensie, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei. Beneficiile vor fi între 300-500 de lei”, a spus Florin Manole.

Ce spune despre indexarea pensiilor

Florin Manole a precizat că scenariile vehiculate privind indexarea pensiilor nu au fost discutate cu premierul, ministrul Finanțelor sau cu Sorin Grindeanu. Ministrul spune că va calcula procentul conform formulei legale și va transmite rezultatul final Guvernului.

„Niciunul dintre scenariile pe care le-am avut văzut vehiculate public şi avem o sursă, aparţine presei, nu a făcut obiectul vreunei discuţii pe care să o am cu premierul, cu ministrul de Finanţe sau cu Sorin Grindeanu. Sunt diverse speculaţii, sunt diverse scenarii, dar în acest grup restrâns, ca să zic aşa, discuţia este simplificată în felul următor.

Trebuie să avem această mică rectificare, ca să zic aşa. Voi veni cu propunerea legală, nu vreau să zic în jur de 7%, mai mult sau mai puţin. Ce cifră finală va rezulta din formulă, pe aceea o voi înainta şi premierului şi Ministrului de Finanţe”, a spus ministrul Muncii, Florin, la Antena 3 CNN.

Florin Manole: „Nu vreau să vând iluzii”

Ministrul Muncii afirmă că nu vrea să creeze așteptări nerealiste. Ultima estimare neoficială a Ministerului Muncii indica o indexare de 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei. Ministrul Muncii spune că prioritatea sa este respectarea legii și că nu intenționează să renunțe la drepturile pensionarilor.

„Am avut niște calcule. Avem o preşedintă la Casa Naţională de Pensii foarte profesionistă şi care se uită în fiecare lună la evoluţia indicatorilor macroeconomici relevanţi, astfel decât să avem o estimare. Nu ascund că ultima estimare pe care am avut-o, neoficial şi cu siguranţa nefinală, era de undeva la 7,3% şi 9,6 miliarde impactul, dar, şi vreau să subliez asta, indiferent care vor fi cifrele, o preocupare comună şi a Ministrului Muncii, şi a Ministrului de Finanţe şi a premierului este de a respecta legea. Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor. Nu sunt în măsură să fac asta, mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos”, a mai spus Florin Manole.

Florin Manole susține că nu are pe masă varianta înghețării pensiilor anul viitor. El precizează că pensiile vor fi majorate anul viitor, conform legii. Totodată, afirmă că nu există, deocamdată, simulări privind plata în mai multe tranșe sau acordarea unor ajutoare punctuale. El spune că va susține respectarea drepturilor pensionarilor în discuțiile cu ceilalți membri ai Guvernului.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuţie şi nu am nicio simulare despre două tranşe sau trei tranşe sau un mix de one-off… Deocamdată avem un singur scenariu, acela al respectării legii, vom promova scenariul ăsta şi vom vedea care vor fi opiniile celorlalţi. Dar sigur că nu putem să fim pasivi. Adică nu să fim doar un trimiţător de plic cu o formulă şi cu un calcul. E rolul Ministrului Muncii, indiferent cine ar fi şi de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor în cazul ăsta şi a altor categorii care sunt în aria Ministerului Muncii”, a menţionat Manole.

Ar putea exista posibilitatea ca salariul minim să crească din 2027

De altfel, decizia privind majorarea salariului minim va fi luată în noiembrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit, cu participarea Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Florin Manole spune că o creștere ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, însă programul de guvernare prevede o indexare într-un interval de 12 luni. Ministrul nu a confirmat informațiile privind o majorare de 600 de lei brut.

„Din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca el să fie majorat. Însă, programul de guvernare spune că vom face o indexare într-un orizont de 12 luni”, spune Manole.

Negocierile pentru noua lege a salarizării unitare vor fi reluate la începutul anului viitor, după centralizarea datelor privind salariile din instituțiile publice. Florin Manole afirmă că reforma nu va reduce veniturile angajaților și va urmări eliminarea inechităților, în special în Sănătate și Educație.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Antena 3 CNN