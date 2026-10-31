Donald Tusk nu dă înapoi în fața președintelui Karol Nawrocki și îl acuză că îi atacă pe judecători și distruge statul de drept

Premierul polonez Donald Tusk a susținut sâmbătă seara primul discurs public după criza generată de preluarea Curții Constituționale, după ce conducerea acesteia a fost suspendată. Șeful guvernului de la Varșovia a lansat un atac dur la adresa opoziției și a președintelui Karol Nawrocki, pe care îl acuză că încearcă să distrugă statul de drept. El a avertizat că statul va reacționa cu fermitate pentru a apăra ordinea de drept. Tot despre președinte, Tusk a spus că îi atacă pe judecători, făcând referire la îmbrâncelile care au avut loc în momentul în care Nawrocki a ajuns la Tribunalul Constituțional.

„Doamnelor și domnilor, ieri am fost martorii unor evenimente scandaloase în fața clădirii Tribunalului Constituțional. Sper sincer să nu mai fim martori la scene similare în Polonia”, și-a început discursul Donald Tusk.

Premierul susține că autoritățile nu vor ceda în fața acțiunilor în forță.

„Calea către pace nu poate fi cedarea în fața fărădelegii și violenței, iar un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să aplice justiția”, a punctat liderul polonez.

„O altă etapă în procesul de distrugere a statului de drept”

Șeful guvernului a descris situația tensionată din jurul instituției, unde s-au adunat protestatari și politicieni.

„Observăm această situație cu îngrijorare de ore întregi. Ne este greu tuturor să înțelegem ce se întâmplă. Există grupuri de politicieni și activiști din PiS și Konfederacja, de la Braun la Bąkiewicz, care se luptă între ei. Poliția reacționează foarte calm, dar ferm, la orice semn de agresiune”, a explicat prim-ministrul.

Donald Tusk a acuzat direct vechea guvernare și pe actualul șef al statului pentru escaladarea crizei.

„Atacul asupra Tribunalului și a judecătorilor săi este o altă etapă a procesului de distrugere a statului de drept în Polonia de către PiS și președinții Duda și Nawrocki”, a declarat el.

Tusk a reamintit că instituțiile internaționale și opinia publică au considerat instanța, în formula impusă anterior de partidul PiS, drept una politizată, iar încercările actualului guvern de a reforma instituția s-au lovit de refuzul președinției.

Donald Tusk îl numește pe președintele Nawrocki „brută agresivă”

Discursul premierului a abordat și incidentele fizice în care a fost implicat președintele țării, Karol Nawrocki, și judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, cea care a anunțat recent preluarea conducerii instanței constituționale.

„Statul de drept diferă de legea junglei prin faptul că forța și lipsa de respect nu determină cine are dreptate. Într-un stat de drept, un judecător, chiar și o femeie, nu cedează în fața unei brute agresive”, a subliniat Tusk, făcând trimitere la confruntarea directă de la sediul instanței.

În încheiere, Donald Tusk a dat asigurări că executivul său nu va face compromisuri privind domnia legii, avertizând că un politician „nu poate intra într-o instanță sau tribunal și să emită ordine sau să intimideze judecătorii”.

„Țipetele, minciuna și luptele nu pot fi o sursă de drept în Polonia. Și nici nu vor fi”, a conchis șeful guvernului polonez.

Polonia, în mijlocul unei crize de proporții

Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.

Tensiunile au escaladat vineri, 30 octombrie, când judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea temporară, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Bartłomiej Sochański.