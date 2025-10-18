Cum resimte Generația Z stresul. „Terapia costă 500 de lei pe oră”

Stresul a devenit o problemă tot mai vizibilă pentru Generația Z, amplificată de presiunea de a avea performanțe școlare și așteptări sociale continue. Mulți tineri se simt epuizați de cerințele de la școală, de nesiguranța locurilor de muncă, dar și de ritmul alert al vieții moderne.

Un studiu realizat recent a arătat că anxietatea și oboseala socială sunt stări frecvente în rândul acestei generații. Specialiștii avertizează asupra faptului că, fără sprijin psihologic și echilibru, stresul cronic poate duce la depresie, izolare și pierderea motivației.

Cum contribuie rețelele sociale la stresul Generației Z?

Rețelele sociale intensifică semnificativ stresul resimțit de Generația Z, transformând comparațiile constante într-o sursă majoră de anxietate și nesiguranță personală. Platformele online care promovează imagini perfecte, vieți fără greșeli, dar și succese spectaculoase nu fac altceva decât să inducă o realitate filtrată care îi face pe tineri să se simtă inadecvați sau rămași pe dinafară. Presiunea de a fi mereu performant, de a arăta bine și de a părea fericit se combină și cu nevoia de validare prin comentarii și like-uri.

Tot mai mulți tineri își caută refugiul în tehnologie, folosindu-se chiar de inteligența artificială pentru sprijin emoțional și conversații de tip terapeutic.

„ChatGPT e ca un psiholog pentru mine. Terapia costă 500 de lei pe oră”, a spus o studentă, potrivit Observator News.

Ce le provoacă tinerilor oboseală și anxietate socială

Tinerii din Generația Z resimt tot mai acut presiunea unui ritm de viață epuizant, dominat de școală, obligații, dar și lipsa timpului liber.

„În general mă stresează școala și că avem programul foarte încărcat. Și pe lângă asta mai avem și alte planuri și unde să mergem și nu avem timp de absolut nimic. Sunt foarte obosită, nu am stare de nimic”, a spus o altă studentă pentru sursa menționată.

Așteptările din partea familiei, dar și perfecționismul pot amplifica anxietatea și pot duce la depresie. Psihologii recomandă tinerilor să conștientizeze problema, să accepte că „este în regulă să nu te simți bine” și să își acorde un moment de respiro.

