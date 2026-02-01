Prima pagină » Actualitate » Băluță propune: bucureștenii fără apă caldă și căldură să nu mai plătească facturile: ”Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os”

01 feb. 2026, 15:23, Actualitate
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că săptămâna viitoare va fi inițiat un proiect de hotărâre în Consiliul General al Municipiului București prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare să nu mai plătească pentru apă caldă și căldură în cazul în care serviciul este întrerupt sau livrat sub parametrii contractuali.

Inițiativa este susținută de grupul consilierilor PSD din Consiliul General și este descrisă de edil drept „o soluție fermă și urgentă” pentru miile de locuitori afectați de problemele din sistemul de termoficare.

PSD vrea ca facturile să nu mai fie plătite în cazul serviciilor necorespunzătoare

Potrivit unui comunicat, proiectul de hotărâre urmează să fie depus săptămâna viitoare și prevede ca asociațiile de proprietari și cetățenii conectați la sistemul centralizat să fie exonerați de la plată atunci când apa caldă și căldura nu sunt furnizate sau sunt livrate sub parametrii stabiliți prin contract.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os. Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total”, afirmă Daniel Băluță.

Edilul spune că proiectul va consfinți un principiu clar: „nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii”.

„Este o promisiune pe care o facem oamenilor”

Daniel Băluță susține că responsabilitatea pentru problemele din sistemul de termoficare trebuie rezolvată de furnizori, nu transferată către cetățeni, indiferent că este vorba despre Termoenergetica sau Elcen.

„Pe oameni nu-i interesează cine e de vină. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Conform comunicatului, măsura ar urma să se aplice începând cu luna ianuarie, pentru toți bucureștenii care nu au beneficiat de agent termic la parametrii prevăzuți în contracte.

Este o promisiune pe care o facem oamenilor: nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție pentru cei care găsesc mereu scuze și se plâng”, a conchis Daniel Băluță, făcând apel la consilierii generali să susțină inițiativa.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut în perioada următoare în Consiliul General al Municipiului București.

