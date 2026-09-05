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Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare

Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare
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Pierderea certificatului de naștere se întâmplă destul de des. Din fericire, asta nu înseamnă obligatoriu că trebuie să te întorci în localitatea în care a fost înregistrat actul pentru a obține un alt document.

Procedura permite depunerea cererii pentru eliberarea unui duplicat la orice primărie, serviciu de stare civilă sau SPCLEP din România, indiferent de localitatea în care a fost întocmit actul de naștere sau de domiciliul solicitantului unui duplicat.

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Prevederea este inclusă în articolul 158 alineatul 1 din HG 255/2024. Documentul solicitat este eliberat la instituția unde este depusă cererea, potrivit Antena3.

Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere

Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă de titular, dacă acesta are peste 14 ani, sau de o persoană împuternicită. În cazul unui minor care nu are act de identitate, solicitarea poate fi făcută de părinți sau de reprezentantul legal. Și aceștia pot desemna o altă persoană care să se ocupe de obținerea documentului.

De reținut că împuternicirea se poate face prin procură specială autentificată de notar sau prin avocat, pe baza unei împuterniciri.

Ce acte sunt necesare

  • Pentru eliberarea duplicatului este nevoie, în principal, de actul de identitate al persoanei care depune cererea, în original.
  • Dacă solicitarea este făcută de o altă persoană, trebuie prezentată și procura specială sau împuternicirea, după caz.
  • În procura specială trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta este acordată pentru obținerea certificatului, extrasului sau certificatului de naștere multilingv de la serviciul de stare civilă.
  • În cazul unei procuri întocmite la un notar din străinătate, aceasta trebuie, după caz, apostilată sau supralegalizată. Dacă este necesar, documentul trebuie însoțit și de o traducere legalizată în România.
  • Pentru împuternicirea prin avocat trebuie prezentat documentul completat corespunzător, în original, precum și copia legitimației de avocat vizate la zi.

Cât costă eliberarea duplicatului

Potrivit Codului Fiscal și legislației stării civile, eliberarea propriu-zisă a unui duplicat de certificat nu este supusă unei taxe guvernamentale unice (nu mai există vechea taxă de timbru). Totuși, legea permite administrațiilor locale să își stabilească reguli proprii privind procedurile interne.

Documente oficiale. Foto: Pexels

Deși documentul în sine este gratuit, legislația oferă consiliilor locale independență în gestionarea bugetelor și a serviciilor publice locale. În baza acestei autonomii, primăriile pot hotărî aplicarea unei taxe speciale de procesare a dosarului, de arhivă sau de urgență. Aceste sume nu reprezintă costul certificatului, ci contravaloarea serviciilor administrative de verificare, scanare, operare în sistemul informatic (S.I.I.E.A.S.C.) sau corespondență poștală între instituții. Din acest motiv, în timp ce unele localități eliberează duplicatul complet gratuit, altele solicită taxe administrative.

Important de subliniat este faptul că pierderea sau deteriorarea unui certificat de stare civilă constituie contravenție. Persoana poate fi sancționată cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 100 și 200 de lei, potrivit Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.

Ce acte de identitate sunt acceptate

Pentru cetățenii români cu domiciliul în România sunt acceptate buletinul, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie. Românii cu domiciliul în străinătate pot prezenta pașaportul în care este menționat domiciliul în străinătate sau titlul de călătorie.

De reținut că există și o situație în care documentul nu poate fi solicitat: pentru persoanele decedate nu se eliberează certificate sau adeverințe de naștere.

Cum pot obține românii din diaspora documentul

În cazul cetățenilor străini, sunt acceptate pașaportul, cu viză română atunci când este necesar, sau documentul de identitate cu care cetățeanul unui stat UE a intrat în România.

Persoanele care locuiesc în străinătate și au acte de stare civilă înregistrate în România pot solicita documentele personal, printr-un împuternicit cu procură specială sau avocat ori, în anumite situații, prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare ale României.

Astfel, pentru cetățeanul care și-a pierdut certificatul de naștere, procedura este mai simplă decât în trecut. Cererea poate fi depusă la serviciul de stare civilă din localitatea în care se află, fără să fie necesară deplasarea în localitatea unde a fost întocmit actul.

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