Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că acuzațiile aduse Moscovei de către Occident, potrivit cărora aceasta ar fi implicată în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig, Germania, reprezintă, „în mare măsură, începutul unui război adevărat”, a relatat agenția de știri de stat TASS.

„Îmi amintesc că, înainte de începerea Marelui Război Patriotic, germanii își închideau, de asemenea, misiunile diplomatice.”

Acuzațiile aduse Rusiei în legătură cu incidentul privind drona descoperită la aeroportul Leipzig/Halle reprezintă „în esență, începutul unui adevărat război”. Acestea au fost declarațiile ministrului rus al afacerilor Externe, Serghei Lavrov, pentru „Vesti”, scrie TASS.

Potrivit sursei citate, jurnaliștii care îl intervievau i-au reamintit oficialului de la Kremlin că în țările europene sunt convocați ambasadorii ruși. Lavrov a subliniat că pentru ei (liderii europeni n.r.) contează impactul extern și au decis că încă un incident poate fi pus pe seama Federației Ruse.

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La aeroport „au găsit o dronă oarecare” și au spus că este rusă, nimeni nu s-a obosit să verifice. În mare măsură, acesta a fost „începutul unui adevărat război”, a subliniat el.

Lavrov: „Germanii își închideau misiunile diplomatice și înaintea Marelui Război Patriotic”

„Au închis consulatul general din Bonn. Casa Rusă din Berlin va fi închisă. Îmi amintesc că, înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, a Marelui Război Patriotic, mai exact, și germanii își închideau misiunile diplomatice”, a declarat Lavrov; cuvintele șefului diplomației ruse. „Iar faptul că acest joc este absolut inacceptabil, cred că nici nu este nevoie să explic pe larg. Vor din nou război”, a adăugat el.

Lavrov a atras, de asemenea, atenția asupra declarațiilor cancelarului german Friedrich Merz.

„Și toate acele declarații făcute de Merz, potrivit cărora va face din Germania din nou prima putere militară din Europa, se concretizează în practică. El vine, practic, să ne declare război.” „Și lecțiile istoriei nu au fost învățate deloc. S-a dovedit că aceste metastaze ale nazismului încep să-și facă apariția. Este un fenomen periculos. Cred că conducerea rusă va trage concluziile corespunzătoare”, a declarat Lavrov.

Ministrul de Externe al Rusiei a mai declarat că nu are nicio îndoială că o serie de politicieni occidentali, care, prin voia sorții, s-au regăsit la „suprafața politicii europene”, vor fi „măturați de valuri” de acolo la un moment dat.

„Dar nu am, sincer să fiu, mari îndoieli că, la un moment dat – sper că nu prea îndepărtat –, aceștia vor fi îndepărtați de la vârful politicii europene, iar popoarele Europei vor face totuși alegerea corectă. Când se va întâmpla acest lucru este o altă întrebare, dar cred că nu mai avem mult de așteptat”, a remarcat el, răspunzând la o întrebare pe această temă.

Guvernul german a declarat pe 1 septembrie că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Rusia a respins acuzațiile germane ca fiind nefondate, acuzând Berlinul că a fabricat dovezi pentru a înscena Rusia ca fiind responsabilă de atac.