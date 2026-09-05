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Festival gratuit în Cosmopolis pentru copii și familiile lor. Sport, cursuri de prim ajutor gratuite, distracție și expoziție a instituțiilor militare și protecție

Festival gratuit în Cosmopolis pentru copii și familiile lor. Sport, cursuri de prim ajutor gratuite, distracție și expoziție a instituțiilor militare și protecție
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Parcarea Cosmopolis Plaza și zona din împrejurimi se transformă sâmbătă, 5 septembrie, în cel mai mare teren de joacă, competiții sportive, dar și de învățare a metodelor de prim-ajutor în caz de urgență, în cadrul Cosmopolis Move&Care Festival.

În zona dedicată sporturilor, copiii și părinții lor au posibilitatea să își demonstreze talentul la cross, tenis de masă și baschet 3×3, în funcție de categoria de vârstă. Pe parcursul întregii zile, a loc competiții sportive care sunt premiate cu ajutorul partenerilor Cosmopolis. Publicul se va bucura, de asemenea, și de o demonstrație susținută de Federația Română de Scrimă.

În zona dedicată educației pentru situații de urgență se oferă gratuit cursuri de prim ajutor și resuscitare, aceste module reprezentând un mod practic de pregătire a familiilor pentru intervenții rapide, atât cu ocazia începerii noului an școlar, dar și pentru situații din viața de zi cu zi.

Intervențiile umanitare, pe înțelesul tuturor

Crucea Roșie Română a pregătit pentru vizitatori una dintre cele mai ample desfășurări de forțe, alături de instituțiile partenere. În zona dedicată acestora, copiii și părinții pot vedea de aproape autospeciale, echipamente medicale și tehnică de intervenție, printre care unități canine și echipamente de depistare a explozibililor, și pot interacționa cu reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ISU București-Ilfov, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Autorității Vamale Române, Jandarmeriei Române și Poliției Locale Ștefăneștii de Jos.

Mai mult, Crucea Roșie Română susține, pe lângă demonstrații de prim ajutor, și workshopuri de pregătire pentru dezastre. Vizitatorii pot afla cum funcționează serviciile de restabilire a legăturilor familiale pentru persoanele afectate de migrație. Zona Băncii de Alimente oferă educație nutrițională și un punct de colectare pentru alimente neperisabile, Caravana de Sănătate asigură măsurători de bază și consultații de pediatrie și dermatologie, iar familiile se pot relaxa în Zona Zen, un spațiu cu muzică, mandale de colorat și beanbag-uri.

Un adevărat festival, cu activități pentru întreaga familie

Cosmopolis Move&Care Festival oferă activități pentru toate categoriile de vârstă și pentru toți membrii familiei. Cei mici se pot bucura de dans, jocuri ale copilăriei, ateliere creative și provocări în familie, în zona After Cool. Copiii pot participa gratuit și la atelierele de pictură și modelaj organizate de Mark Twain International School, în Discovery Hub și în zona scenei.

Scena principală de la Cosmopolis Plaza găzduiește momentele de premiere ale competițiilor sportive, alături de un program de concerte susținut de artiști precum Ligia și Joanna, dar și de un ansamblu de copii al Centrului Cultural Alecu Ivănescu al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos.

„Cosmopolis Move&Care Festival este mai mult decât un eveniment de weekend, este o demonstrație vie a felului în care ne dorim să arate viața de cartier: activă, sigură și conectată la comunitate. Ne bucurăm să oferim familiilor din Cosmopolis și din zonele învecinate un spațiu în care sportul, educația pentru siguranță și distracția se întâlnesc”, a declarat Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

„Educația pentru situații de urgență începe cu momente ca acesta, în care familiile pot învăța, într-un cadru relaxat, gesturi care pot salva vieți. Cursurile gratuite de prim ajutor și resuscitare, alături de expoziția de tehnică de intervenție, le oferă copiilor și părinților o înțelegere practică a modului în care instituțiile abilitate acționează în situații de urgență și îi pregătesc să reacționeze corect atunci când contează cel mai mult”, a completat Andrei Bazavan, fondatorul Crucii Roșii Cosmopolis și co-organizator al Cosmopolis Move & Care Festival.

Aflat la a doua ediție, Cosmopolis Move & Care Festival este organizat în Cosmopolis Plaza, de Cosmopolis împreună cu Crucea Roșie Cosmopolis, cu sprijinul partenerilor și instituțiilor participante, printre care se numără ISU București-Ilfov, SABIF, Jandarmeria Română, Ministerul Apărării Naționale, Autoritatea Vamală Română, Crucea Roșie Ilfov și Crucea Roșie Română. Evenimentul este realizat cu sprijinul Radio Guerrilla, Freshful, Rock & Roll Fun City, ING, World Class, Mark Twain International School, After Cool, Packeta România, Supermercato Italia Uno, Miniprix, Shake Zone, Yolo Cafe, Butterfly, Farmacia Art Care, Dogtors, Exotic Vet, Shooting Stars, Crisia Farm și alții.

Despre Cosmopolis

Cosmopolis este cea mai amplă investiție rezidențială integrată realizată în România în ultimele trei decenii.

Cu cei peste 17.000 de locuitori, comunitatea cartierului Cosmopolis este comparabilă cu populația orașelor Râșnov sau Vatra Dornei și cuprinde un număr de rezidenți mai mare decât al orașelor Otopeni, Sinaia sau Gura Humorului. Planurile de extindere ale Cosmopolis continuă și în anii următori. Până în 2035, dezvoltatorul estimează un total de peste 12.000 de locuinţe și o comunitate de peste 35.000 de persoane.

Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de Euro. Cartierul beneficiază de peste 60 de piscine exterioare, bazin de înot acoperit de dimensiuni semi-olimpice (în cadrul WorldClass), parcuri și locuri de joacă pentru copii, centru medical (Affidea Cosmopolis) și cel mai mare retail park din Nordul Capitalei (Cosmopolis Plaza) care găzduiește peste 70 comercianți, branduri naționale și internaționale.

De asemenea, printre facilitățile din Cosmopolis se numără: plajă privată pe malul lacului natural din apropiere, terenuri de sport, servicii de pază și supraveghere cartier 24/24h – atât prin intermediul echipelor de pază, cât și al camerelor fixe de supraveghere, transport pe ruta Pipera și retur, birou pentru impozite și taxe locale.

Despre Crucea Roșie – Filiala Ilfov, subfiliala Cosmopolis

Sediul Crucii Roșii din Cosmopolis face parte din Filiala Ilfov a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, organizație umanitară cu o tradiție de peste 150 de ani, recunoscută prin lege ca auxiliar al autorităților publice în domeniul umanitar. Crucea Roșie Română este membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cea mai mare rețea umanitară din lume.

Filiala Ilfov coordonează activități de asistență în situații de dezastre și crize, programe sociale pentru persoanele vulnerabile, cursuri de prim ajutor, educație pentru sănătate și colectă de fonduri pentru cauze umanitare, prin intermediul unei rețele de voluntari activi în județ.

Sediul din Cosmopolis își propune să devină un punct de referință pentru pregătirea în prim ajutor în zona de nord a Bucureștiului. La sediu se desfășoară regulat cursuri de prim ajutor, deschise atât rezidenților complexului, cât și persoanelor din afara acestuia. Rețeaua de voluntari este în creștere continuă, iar persoanele interesate de înscrierea ca voluntari, de cursurile de prim ajutor sau de programele sociale derulate pot urmări activitatea organizației pe pagina oficială de Facebook.

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