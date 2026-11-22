Un caz tulburător a ieșit la iveală după ce un profesor de la Politehnică a cerut un ordin de protecție împotriva unuia dintre studenții săi. Ceea ce părea un simplu conflict, ascunde de fapt detaliile unui plan de asasinat care a fost dejucat la timp de către autorități. În timpul perchezițiilor făcute la domiciliul tânărului, polițiștii au descoperit inclusiv arme și dispozitive de urmărire. Totul ar fi pornit de la o dragoste neîmpărtășită, dintre student și o colegă, în care ar fi intervenit și profesorul.

În luna iunie a acestui an, același student înscris la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Politehnice din București a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce ar fi încercat să fabrice o bombă ca să-și sperie rivalul în dragoste.

Se pare că acesta nu putea accepta ideea că o colegă de care se îndrăgostise l-a respins și a ales să fie cu un alt tânăr. În această poveste consumată în 2024 a apărut la mijloc și un profesor, care nu ar fi făcut altceva decât să ia apărarea fetei, încercând să aplaneze un conflict dintre ei.

Un an mai târziu, în vara lui 2025, profesorul a fost pur și simplu atacat pe holurile facultății, după cum chiar el a mărturisit în fața instanței, unde a cerut atunci ordin de protecție.

”Pârâtul l-a întâlnit pe reclamant pe holurile Universității Politehnica București, unde i-a cerut socoteală pentru incidentul din data de 10.06.2024 și l-a agresat fizic pe acesta, provocându-i leziuni care au necesitat 2 zile de îngrijiri medicale”.

Planuri de asasinat, descoperite într-un caiet dictando

Povestea nu s-a încheiat aici. În septembrie 2026, studentul condamnat a făcut o cerere de reînmatriculare în cadrul aceleiași facultăți, iar vestea l-a băgat în sperieți pe profesor. Care a cerut, din nou, un alt ordin de protecție.

”Odată cu aflarea faptului că pârâtul intenționează să revină, a intrat într-o stare de panică și de neliniște. Menționează că, atunci când intră în instituție, simte nevoia să se uite în spate pentru a vedea dacă pârâtul vine sau nu”, a explicat instanței avocatul cadrului didactic agresat.

Iar judecătorii au considerat că teama profesorului este justificată, mai ales în contextul descoperirilor făcute în timpul anchetei.

Potrivit documentelor judiciare, acesta ar fi încercat să pună la cale un plan sinistru: premedita un asasinat!

”În urma percheziției, a fost identificat la domiciliul pârâtului un caiet dictando cu însemnări olografe, din cuprinsul cărora rezultă „intenții clare de achiziționare de arme (pistol și pușcă cu lunetă) și echipamente de urmărire GPS. Tot aici sunt menționate planuri de asasinare a unei persoane”.

În cele din urmă, instanța a decis ca profesorul să beneficieze de protecție timp de un an de zile, fiind emis un ordin prin care studentul a fost obligat să păstreze o distanță de cel puțin 10 metri față de el în interiorul universității, și 200 de metri în afara campusului.

De asemenea, au dispus ca tânărul să poarte o brățară electronică și să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie.