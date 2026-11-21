Poliția Română a postat o filmare, în stil pamflet, pe Facebook, după operațiunea în flagrant, din Capitală, în urma căreia au fost confiscate peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis. În clip, agenții de poliție atrag atenția traficanților că au o problemă cu „kilogramele în plus”, motiv pentru care au fost puși la „regim închis”.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Captura de droguri impresionantă din Capitală de joi, 19 noiembrie, a determinat Poliția Română să transmită un avertisment infractorilor că justiția e vigilentă, iar astfel de fapte se pedepsesc cu închisoare. Filmarea menită să descurajeze traficul de stupefiante a fost realizată cu un surprinzător simț al umorului.

„Colegii mei de la Antidrog au patentat o nouă metodă de slăbire”

Clipul îl arată pe un ofițer de poliție care le transmite traficanților că îi poate scăpa de „kilogramele în plus” într-un timp record.

„Se apropie sărbătorile și tu ai deja o problemă cu kilogramele. Stai liniștit dacă ești traficant de droguri, Poliția Română este aici să te ajute. Colegii mei de la Antidrog au patentat o nouă metodă de slăbire, 50kg într-o zi”, afirmă polițistul, în timp ce arată un sac cu stupefiantele confiscate, așezate pe un cântar.

„Doar că e cam costisitoare” continuă acesta în timp ce pe ecran apare suma de 5.000.000 de euro, valoarea totală a drogurilor depistate în timpul flagrantului.

„Drogurile erau ascunse într-un compartiment secret al mașinii și căutau prin București să scape de marfă. Pentru ei continuă regimul, doar că de acum va fi unul închis, iar asta am luat-o bonus, pentru că suntem băieți de treabă. Drogurile sunt acum la laboratorul nostru, unde specialiștii le analizează pentru a stabili că rezultatele sunt pe termen lung”, mai spune agentul de poliție.

Doi tineri au fost reținuți, după ce DIICOT i-a prins în flagrant cu droguri

O amplă operațiune a polițiștilor și procurorii DIICOT, în București a dus la reținerea a două persoane, în vârstă de 22 și 33 de ani, după ce au fost prinse în flagrant cu peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis.

O mare parte din droguri erau ascunse într-un compartiment secret din podeaua mașinii, dotat cu un sistem electronic de deschidere pe bază de cartelă.