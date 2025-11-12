Marcajele tactile de la metrou care ar trebui să ajute persoanele nevăzătoare s-au transformat, din păcate, într-un pericol major pentru toți călătorii din subteran. La trei ani de când au fost montate, foarte multe plăcuțe de inox, prinse atât pe scări, cât și pe marginea peroanelor, au început să se desprindă.

„Sunt puse prost. S-au cheltuit milione de lei, bani europeni, aproape degeaba, iar acum se împiedică lumea de ele”, spun sursele Gândul din cadrul Metrorex.

Un proiect atât de util, care trebuie să vină în ajutorul persoanele cu deficiențe de vedere, s-a transformat într-un adevărat pericol pentru toți călătorii.

Montarea plăcuțelor de la metrou, care nu are mai mult de patru ani, este atât de deficitară încât aceste elemente au început să se desprindă.

Cele mai multe plăcuțe sunt așezate la capăt de scări și fix la marginea peroanelor. Este firesc să fie montate în astfel de puncte, venind în ajutorul persoanelor nevăzătoare. Doar că în starea lor actuală, plăcuțele de inox pot provoca accidente deosebit de grave.

Așa cum se poate vedea în imaginile surprinse de reporterii Gândul, multe plăcuțe au fost scoase, iar altele sunt fie strâmbe, fie se mișcă, fiind desprinse.

Proiect de peste 20 de milioane de lei

„Au vrut să cheltuiască repede niște milioane de euro, bani europeni. Au montat foarte superficial aceste plăcuțe. Vorbim de mii de astfel de elemente, în 63 de stații, care au devenit un adevărat pericol. Au existat și accidente grave și sunt multe plângeri din partea călătorilor. Metrorex trebuie să facă neapărat ceva. Asta până nu moare cineva”, au explicat surse din Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

În implementarea acestui proiect au fost montate benzi speciale din dale ceramice și elemente din oțel inoxidabil pentru direcționarea persoanelor cu deficiențe de vedere. Au fost montate precum și panouri informative de ghidaj în Braille care să le ofere acestora informații cu privire la stația în care se află, harta metroului etc.

Valoarea contractului de finanțare este de 24.128.276,69 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 20.303.130 lei. 17.257.660,50 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, valoare echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.

În ce constă controversatul proiect de la metrou

Proiectul a constat în dotarea celor 63 de stații de metrou atât cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă, cât și cu panouri de semnalistică Braille. Proiectul se prezintă astfel:

a) Benzi speciale din elemente de oţel inoxidabil:

Elemente tip „linie”.

Elemente tip „punct”.

b) Panouri de semnalistică Braille:

Panouri tip 1: panouri de informare generală exterioare, montate la suprafață, în dreptul fiecărui acces al stației.

Panouri tip 2: panouri interactive de informare generală interioare, montate în vestibule.

Panouri tip 3: panouri de informare grupuri sanitare.

