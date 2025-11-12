Prima pagină » Social » Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi

Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi

Nicolae Oprea
12 nov. 2025, 06:00, Social
Galerie Foto 6

Marcajele tactile de la metrou care ar trebui să ajute persoanele nevăzătoare s-au transformat, din păcate, într-un pericol major pentru toți călătorii din subteran. La trei ani de când au fost montate, foarte multe plăcuțe de inox, prinse atât pe scări, cât și pe marginea peroanelor, au început să se desprindă.

Vezi galeria foto
6 poze

„Sunt puse prost. S-au cheltuit milione de lei, bani europeni, aproape degeaba, iar acum se împiedică lumea de ele”, spun sursele Gândul din cadrul Metrorex.

Un proiect atât de util, care trebuie să vină în ajutorul persoanele cu deficiențe de vedere, s-a transformat într-un adevărat pericol pentru toți călătorii.

Montarea plăcuțelor de la metrou, care nu are mai mult de patru ani, este atât de deficitară încât aceste elemente au început să se desprindă.

Plăcuțele de inox de la metrou se transformă în capcane

Cele mai multe plăcuțe sunt așezate la capăt de scări și fix la marginea peroanelor. Este firesc să fie montate în astfel de puncte, venind în ajutorul persoanelor nevăzătoare. Doar că în starea lor actuală, plăcuțele de inox pot provoca accidente deosebit de grave.

Așa cum se poate vedea în imaginile surprinse de reporterii Gândul, multe plăcuțe au fost scoase, iar altele sunt fie strâmbe, fie se mișcă, fiind desprinse.

Proiect de peste 20 de milioane de lei

„Au vrut să cheltuiască repede niște milioane de euro, bani europeni. Au montat foarte superficial aceste plăcuțe. Vorbim de mii de astfel de elemente, în 63 de stații, care au devenit un adevărat pericol. Au existat și accidente grave și sunt multe plângeri din partea călătorilor. Metrorex trebuie să facă neapărat ceva. Asta până nu moare cineva”, au explicat surse din Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

În implementarea acestui proiect au fost montate benzi speciale din dale ceramice și elemente din oțel inoxidabil pentru direcționarea persoanelor cu deficiențe de vedere. Au fost montate precum și panouri informative de ghidaj în Braille care să le ofere acestora informații cu privire la stația în care se află, harta metroului etc.

Unele dintre plăcuțe au dispărut cu totul

Valoarea contractului de finanțare este de 24.128.276,69 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 20.303.130 lei.  17.257.660,50 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, valoare echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.

În ce constă controversatul proiect de la metrou

Proiectul a constat în dotarea celor 63 de stații de metrou atât cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă, cât și cu panouri de semnalistică Braille. Proiectul se prezintă astfel:

  • a) Benzi speciale din elemente de oţel inoxidabil:
  • Elemente tip „linie”.
  • Elemente tip „punct”.
  • b) Panouri de semnalistică Braille:
  • Panouri tip 1: panouri de informare generală exterioare, montate la suprafață, în dreptul fiecărui acces al stației.
  • Panouri tip 2: panouri interactive de informare generală interioare, montate în vestibule.
  • Panouri tip 3: panouri de informare grupuri sanitare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Bugetul pentru 2028-2034, motiv de tensiune între Bruxelles și Parlamentul European
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
07:00
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
EXCLUSIV În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
07:00
În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
ACTUALITATE Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
06:30
Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
06:00
Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
01:12
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
VIDEO Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR
00:26
Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR