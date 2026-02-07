Ninsoarea și înghețul de săptămâna aceasta au creat noi gropi pe străzile din București, care și așa erau sparte și pline de cratere de la înghețul din ianuarie. Șoferii mai au de așteptat până vor vedea gropile astupate, pentru că Primăria Capitalei va începe asfaltarea după încheierea sezonului rece. Deocamdată, Administrația Străzilor doar plombează gropile.

Cum ninge, cum apar noi gropi în București.

Străzile Bucureștiului s-au umplut de cratere și după înghețul de la începutul acestei săptămâni. Practic, asfaltul a început să se strice pe aproape toate marile bulevarde din oraș – artere care oricum erau sparte, așa cum Gândul a arătat recent AICI, într-un amplu reportaj.

Specialiștii din domeniu dau vina pe calitatea proastă a asfaltului, dar și a modului în care s-au executat lucrările de asfaltare. În aceste condiții, fenomenul de îngheț-dezgheț a ciopârțit marile artere.

Potrivit lui Marian Bârgău, director general al Administrației Străzilor, un alt motiv pentru care apar aceste gropi este faptul că asfaltul este foarte îmbătrânit, iar multe bulevarde au nevoie de lucrări majore de reabilitare.

Asfaltarea străzilor va începe odată cu încălzirea vremii

Șoferii trebuie să se obișnuiască cu aceste gropi, pentru că asfaltarea străzilor va începe odată cu încălzirea vremii, potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei.

Între timp, Primăria Capitalei anunță „marea acțiune de plombare” a gropilor, care nu este altceva decât o mare cârpeală. La următoarea ninsoare, multe dintre acest gropi plombate vor apărea la loc.

„Am început, azi, marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil! Anul acesta am avut o iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit. Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparațiile. Până acum, Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate au fost inspectate fizic, pe teren, pentru a ști dimensiunea lor și pentru a verifica dacă ceea ce raportează șoferii pe Waze corespunde cu realitatea”, a anunțat, vineri, Primăria Capitalei.

„Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară”

Potrivit sursei citate, în perioada următoare, muncitorii intervin pe următoarele străzi: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcărești, Str. Șerban Vodă, Bd. 11 Iunie, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Bd. Metalurgiei, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Cavafii Vechi.

În Sectoarele 1 și 6, intervențiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector. În plus, fiecare primărie de sector trebuie să facă reparații și investiții în infrastructura pe care o are în administrare.

„Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară. Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge, și temperatura este de peste 0 grade”, mai transmite PMB.

