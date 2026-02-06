Descoperire morbidă în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat a fost găsit mort

O descoperire morbidă a fost făcută în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort. El plecase de acasă cu 10 zile înainte de a fi dat dispărut de către un membru al familiei. Poliția a demarat o anchetă.

În cursul zilei de 28 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați cu privire la dispariția unei persoane. În data de 18 ianuarie 2026, un bărbat de 81 de ani a plect voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia nu a dorit să fie mediatizată dispariția bărbatului. A fost găsit mort, ulterior, în curtea spitalului din Medgidia.

Va fi efectuată necropsia

„La data de 28 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat poliţiştii.

Potrivit datelor, trupul bărbatului a fost ridicat și transportat la Morga Cimitirului Medgidia. Va fi efectuată necropsia, pentru a stabili cauza decesului. Oamenii legii au demarat un dosar penal, arată Observatornews.ro.

