În semn de protest și supărat că a fost amendat pe nedrept, un craiovean a mers cu 3 kilograme de monede la ghișeul de taxe și impozite să-și plătească amenda. Gestul său a fost replicat și în alte localități din țară.

Un craiovean a atras toate privirile la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, după ce a venit să își achite amenda folosind kilograme întregi de mărunțiș. Bărbatul a plătit 650 de lei în monede de 10 și 50 de bani, iar restul sumei a fost achitat cu monede de 1 leu și 5 lei.

Amendă de 1.000 lei pentru un loc de parcare

Amenda, în valoare de 1.000 de lei, a fost primită după ce șoferul ar fi depășit marcajul unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități. Nemulțumit de sancțiunea pe care o consideră aberantă, acesta a ales să-și achite obligația în monede, aduse în mai multe sticle de plastic.

„Am ales acest motiv să plătesc în monezi, nici nu aveam alte posibilități financiare, lucrez pe minimum pe economie și în semn de protest. Consider ca mi-a fost ridicata cam ilegal mașina. Este vorba de 1.000 de lei, 630 de lei în monede și diferența i-am avut în bancomate de 1 leu și 5 lei. I-am strâns în câțiva ani de zile, am o pușculiță acolo și pun pe fiecare zi monezile. E o formă de protest deoarece amenzile sunt prea mari pentru salariile noastre „, a declarat Cristian Velis pentru corespondentul Gândul.

Proteste fiscale cu monede și în alte orașe

Însă, cazul din Craiova nu este izolat. De menționat că luna trecută, la Suceava, un alt contribuabil a mers să își plătească taxele locale cu 5 kilograme de monede. A prezentat la casieria primăriei municipale două pungi pline ochi, pentru a-și achita taxa de salubrizare de 300 de lei pe an. Suceveanul a arătat că suma plătită înseamnă doar o parte din datoriile totale și că mai are de achitat aproximativ 15.000 de lei. El intenționează să continue să folosească aceeași metodă: „din toată inima”.

Gestul său a pus în dificultate personalul instituției, care nu are aparatură specială pentru numărarea monedelor. Nu este pentru prima dată când bărbatul recurge la această formă de protest: în trecut, a mai achitat peste 9.000 de lei tot în monede.

