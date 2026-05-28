Fostul director al unei școli gimnaziale din Bihor a fost reținut într-un dosar de agresiune sexuală asupra unor minori. Ce acuzații i se aduc

Fostul director al Școlii Gimanziale „Alexandru Roman” din Auseu, Bihor, acuzat de mai mulți elevi că îi pipăia și le trimitea mesaje nepotrivite la ore târzii, a fost reținut pentru 24 de ore. Adrian Botici este cercetat pentru patru presupuse infracțiuni de agresiune sexuală comise asupra unor elevi cu vârste între 13 și 15 ani, potrivit eBihoreanul.

Măsura a fost dispusă joi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce, în cursul dimineții, locuința profesorului a fost percheziționată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor și de colegii lor de la Poliția Aleșd, iar bărbatul a fost condus la audieri, la sediul Parchetului.

„Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru patru infracțiuni de agresiune sexuală asupra unor minori cu vârste între 13 și 15 ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Bihor, procurorul Cristian Ardelean, pentru eBihoreanul.

Profesorul le trimitea elevilor mesaje la ore târzii

Fostul director fusese acuzat anterior de mai mulți elevi că ar fi avut comportamente nepotrivite și că le-ar fi trimis mesaje considerate inadecvate la ore târzii. Elevii au făcut aceste dezvăluiri în declarații pe care le-au înmânat consilierei școlare. Adrian Botici a fost destituit la începutul lunii aprilie din funcția de director printr-o decizie a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, cu circa două săptămâni înainte ca mandatul său de director să expire oricum, pe 18 aprilie.

În paralel, profesorul a fost „găsit vinovat pentru săvârșirea unor abateri disciplinare” de Consiliul de Administrație al școlii în data de 18 aprilie 2026 și sancționat „proporțional cu faptele reținute”, fără ca sancțiunile să fie făcute publice. Mai mult, a fost menținut în funcția de dascăl și a fost lăsat să predea, cu singura restricție de a nu mai intra la clasele elevilor care l-au reclamat.

