După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii

La aproape două secole după abolirea sclaviei, Franța abrogă Codul Noir, lege datată încă din secolul al XVII-lea care transforma oamenii în proprietate și legitima violența împotriva lor. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Adunarea Națională.

Adunarea Națională a Franței a votat joi, în unanimitate, abrogarea Codului Noir, o lege semnată de regele Ludovic al XIV-lea în 1685, care reglementa statutul persoanelor înrobite din coloniile franceze și le trata drept proprietate.

Votul, adoptat cu 254 de sufragii pentru și niciun vot împotrivă, pune capăt existenței juridice a unui text care a rămas în vigoare timp de aproape 180 de ani după abolirea oficială a sclaviei în 1848.

Codul stabilea în detaliu condițiile de viață ale oamenilor înrobiți și permitea exploatarea, vânzarea și pedepsirea acestora. Articolul 44 definea persoana înrobită drept „bun mobil”, iar alte prevederi stipulau mutilarea celor care încercau să fugă sau anulau valoarea mărturiei unei persoane înrobite.

Macron: „Codul Noir a devenit o formă de ofensă”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat săptămâna trecută că această lege „nu ar fi trebuit să supraviețuiască niciodată abolirii sclaviei”.

Liderul francez a criticat lipsa unei reacții politice timp de aproape două secole.

„Tăcerea, chiar și indiferența, pe care am menținut-o timp de aproape două secole față de acest Code Noir nu mai este o omisiune. A devenit o formă de ofensă”, a spus Macron.

În același timp, președintele francez a afirmat că tema unor eventuale reparații pentru moștenirea sclaviei este una pe care Franța „nu trebuie să o refuze”, avertizând însă că statul „nu trebuie să facă promisiuni false”.

Emoție în parlament: „Nu suntem descendenți ai sclavilor”

Dezbaterea din camera inferioară a parlamentului a fost marcată de intervenții emoționante, mulți deputați exprimând surprinderea că legea încă exista formal.

Steevy Gustave, deputat din Martinica, insulă franceză din Caraibe, ai cărui strămoși au fost înrobiți, a izbucnit în lacrimi în timpul discursului său.

„Niciun vot singur nu poate repara secole de vieți distruse”, a spus acesta.

Deputatul a continuat cu un mesaj puternic despre memorie și identitate.

„Nu suntem descendenți ai sclavilor, suntem descendenți ai unor ființe umane născute libere, apoi reduse la ce e mai rău – reduse la sclavie”.

Max Mathiasin, deputat francez din Guadelupa și inițiator al moțiunii de abrogare, a mărturisit că deține copii ale textului original, dar nu a reușit niciodată să îl citească integral.

„Ca stră-strănepot al unor oameni care au fost înrobiți, nu am putut niciodată să-l citesc în întregime. Acest lucru a fost făcut de ființe umane, împotriva ființelor umane”, le-a spus el parlamentarilor.

Mathiasin a descris votul drept „o modalitate de a ne restaura strămoșii, de a ne restaura umanitatea”, spunând că reprezintă și o reafirmare a idealurilor republicane franceze: libertate, egalitate și fraternitate.

Rolul Franței în comerțul cu sclavi și moștenirea colonială

Franța a fost a treia mare putere implicată în comerțul transatlantic cu sclavi, după Marea Britanie și Portugalia. Estimările arată că aproximativ 1,4 milioane de africani au fost transportați către plantațiile din coloniile franceze, în special cele de zahăr.

Averea acumulată în urma acestui sistem a contribuit la dezvoltarea unor orașe precum Nantes și Bordeaux.

Printre cele mai profitabile colonii s-a numărat Saint-Domingue, teritoriu fondat în 1687 pe partea vestică a insulei Hispaniola, în Caraibe. În 1804, o revoltă a persoanelor înrobite a dus la independența teritoriului care avea să devină Haiti. Totuși, Franța a obligat noul stat să plătească despăgubiri pentru pierderile foștilor proprietari de sclavi, datorii care au continuat până în 1947.

Inegalități persistente în fostele colonii franceze

După abolirea sclaviei, Franța și-a păstrat o parte dintre colonii. Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză și insula Réunion au devenit în 1946 departamente franceze de peste mări, iar populația lor, majoritar formată din descendenți ai sclavilor, are cetățenie franceză și este administrată de la Paris.

Cu toate acestea, teritoriile rămân printre cele mai sărace ale Franței, cu rate ale șomajului aproape duble față de Franța continentală și numeroase gospodării aflate sub pragul național al sărăciei.

„În Guadelupa, cele mai importante poziții în structurile statului sunt deținute de albi”, a afirmat Mathiasin.

Pierre-Yves Bocquet, director adjunct al Fundației Franceze pentru Memoria Sclaviei, a declarat că acest cod a stat la baza unei „excepții coloniale”, alimentând ideea că principiile republicane franceze nu se aplicau tuturor în mod egal.

„Chiar și astăzi, acceptăm că oamenii din teritoriile de peste mări pot avea mai puține drepturi decât în Franța continentală”, a spus acesta.

