Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan

Răsturnare de situație în cazul procurorilor arestați de la Constanța, Teodor Niță și Gigi Ștefan. Instanța supremă a decis, în această seară, constituirea unui complet de divergență, ceea ce înseamnă că cei doi judecători care urmau să decidă dacă admit sau resping contestațiile celor doi magistrați suspendați nu au ajuns la un acord. Drept urmare, mâine, la prânz, cauza va fi repusă pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Nu se știe până acum care au fost motivele pentru care cei doi judecători din completul care a judecat, ieri, contestațiile celor doi magistrați nu au ajuns la o decizie comună și nici dacă motivele țin de starea de arest a unuia dintre inculpați sau a amândurora.

Cert este că, mâine, un alt judecător va intra alături de cei doi în complet de divergență și va înclina balanța. Așa fiind, este posibilă admiterea celor două contestații sau a uneia dintre ele și schimbarea regimului măsurii preventive.

Acuzații grave

După cum Gândul a anunțat, la Parchetul General au avut loc zilele acestea și percheziții informatice în acest dosar instrumentat de procurorul Marius Iacob.

Cei doi sunt acuzați de infracțiuni grave care ar fi prejudiciat chiar statutul de magistrat, cum ar fi trafic de influență în formă continuată în cazul lui Gigi Ștefan și instigare la abuz în serviciu în cazul lui Teodor Niță.

La PICCJ există și o disjungere din acest dosar, care privește mai multe cauze ce au fost instrumentate de cei doi din 2019 până în 2026, în care există suspiciuni legate de legalitatea soluțiilor adoptate.

AUTORUL RECOMANDĂ: