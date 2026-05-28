Axios: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump

Negociatorii iranieni și americani ar fi ajuns la înțelegere după câteva zile de negocierii intense. Ar putea rezulta un memorandum de înțelerere menit să prelungească armistițiul cu 60 de zile.

În urma memorandumului, Washington și Teheran ar intra într-o nouă serie de negocieri pentru programul nuclear iranian.

Din 28 februarie 2026, între 6.921 și 9.453 de oameni au fost uciși din cauza războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Memorandum de înțelegere pentru 60 de zile pentru reluarea tranzitului petrolier global

Acordul de pace este unul decisiv pentru Orientul Mijociu și întreaga planetă, fiind în joc redeschiderea strâmtorii Ormuz și reluarea tranzitului petrolier global.

Transportul maritim prin strâmtoare va fi „fără restricții”, timp de 60 de zile, însă Iranul are un termen de 30 de zile pentru a îndepărta toate minele. Și SUA se angajează să ridice blocada navală asupra porturilor iraniene și să înapoieze activele confiscate ale Iranului.

Tot în cadrul memorandumului au fost discutate ajutoarele umanitare și promovarea „păcii regionale”. Trump speră că Iranul va înceta să mai sprijine grupările proxy care luptă împotriva Israelului.

Întreaga lume este grav afectată de criza energetică ca urmare a creșterii prețurilor la carburanți și de penuria de alimente, îngrășăminte și produse pe bază de petrol.

Trump a amânat semnarea

Însă, doi oficiali americani au declarat pentru Axios că acordul are nevoie de aprobarea finală din partea președintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a amânat decizia și le-a cerut mediatorilor să se mai gândească încă câteva zile. Și conducerea Iranului trebuie să-și confirme acceptul.

Președintele a mai respins propuneri de pace din partea Iranului din motiv că nu au abordat condițiile impuse de SUA: garanția că Iranul nu va dezvolta arme nucleare.

Într-o postare de pe X, șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că SUA ar putea lua în considerare blocarea liniilor aeriene din Iran, ca parte a presiunilor economice sporite. Iranul n-ar mai avea pate de servicii de realimentare și de vânzarea biletelor.

„Guvernul SUA nu va tolera niciun efort pentru impunerea unui sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz,” a spus Scott Besset.

Cât mai e în picioare armistițiul SUA-Iran?

Corespondentul CNN, Kevin Liptak, a declarat:

„Starea discuțiilor în acest moment pare destul de neclară. L-am văzut pe președintele Trump că n-a fost mulțumit de actuala schiță a memorandumului de înțegere cu Iran. L-am auzit sâmbătă, spunând că în mare a fost finalizat. Unde ne aflăm azi e neclar în acest moment, dar schița memorandumului a fost agreată de ambele părți. Dar așteaptă undă verde din partea președintelui Trump și a liderului suprem iranian. Oficialii americani au spus că Trump va da acordul final. Președintele a părut refractar în a se grăbi în a fi de acord cu un document în care face conține concesii Iranului. Conținutul care a ajuns în presă a fost considerat de republicani și de democrați ca fiind neprielnic SUA, și care amintește cumva de acordul lui Obama din 2015. Deci, președintele are de luat o decizie importantă. Nu simte presiune externă. Trebuie să se asigure că Iranul nu deține arma nucleară. Este evident că vrea să lase războiul în spate, este nepopular în rândul americanilor, a dus la creșterea benzinei în SUA”.

Sunt necesare noi negocieri pe tema programului nuclear iranian

Semnarea memorandumului de înțelegere ar fi cel mai important pas diplomatic pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran. Dar un acord final care să abordeze cerințele lui Trump privind programul nuclear iranian ar necesita negocieri intense în continuare.

Noaptea trecută, forțele SUA au lovit ținte din sudul Iranului, inclusiv în preajma strâmtorii Ormuz. Gărzile Revoluționare Iraniene au lovit asupra unei baze militare americane.

Sursa Foto: Hepta/Profimedia

Sursa Video: Antena 3 CNN

Autorul recomandă: Politico: Pentagonul pregătește un atac de amploare asupra Cubei de câteva luni