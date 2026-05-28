Putin vizitează Kazahstan cu un convoi puternic înarmat ca pentru zonă de conflict

Pe durata vizitei de stat în Kazahstan, Vladimir Putin a plantat un copac și a ținut conferință de presă comună cu aliatul său, Kassym-Jomart Tokayev. 

Presa internațională a remarcat însă convoiul puternic înarmat ca pentru teatru de război, ce l-a transportat pe Putin la Astana.

Coloana președintelui rus a fost însoțită de un vehicul blindat Alan cu mitralior, de un elicopter și de un vehicul cu sistem de război electronic, potrivit RBC-Ukraine.

Coloana președintelui a fost compusă din 20 de vehicule și 14 motociclete. Vizita președintelui rus a dus la restricționarea străzilor capitalei Kazahstanului, fiind staționate mai multe vehicule militare.

Putin, care și-a început vizita de stat din 27 mai, va rămâne în fosta republică sovietică până pe 29 mai. Liderul rus a călătorit recent în China pentru a se întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping. Cei doi lideri au semnat o declarație pentru crearea unei „lumi multipolare”, denunțând hegemonia SUA și războiul declanșat cu Iran.

