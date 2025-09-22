Prima pagină » Social » Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii”

Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii”

22 sept. 2025, 16:00, Social
Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii”

Lacul Tauț, una dintre principalele atracții turistice din județul Arad, a ajuns la doar 40% din volumul de apă specific perioadei, cauza principală fiind seceta care a afectat și afluenții care alimentau acumularea.

Autoritățile locale se tem că, în următorii ani, schimbările climatice pot duce la dispariția completă a lacului.

Lacul din România care ar putea să dispară complet în următorii ani

Directorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri, Sandor Pasztor, a declarat că lacul are un volum de 1,4 milioane de metri cubi de apă, deși ar fi trebuit să ajungă la 3,5 milioane.

”Cu ani în urmă, lacul atingea un volum de peste patru milioane de metri cubi, cu o adâncime de 6 – 7 metri, pe când adâncimea maximă de acum este de 3,5 metri în doar câteva puncte. Din păcate, pe raza de competenţă a ABA Crişuri, care se întinde pe şase judeţe, din 55 de baraje permanente, nouă sunt secate, iar majoritatea au între 30 şi 50% volum de apă. Situaţia este cauzată de un deficit de precipitaţii de până la 50%, iar un sfert din pâraiele din zona montană au secat în ultimii ani pe timp de vară”, a precizat Sandor Pasztor.

El a adăugat că și râul Crișul Alb are un debit extrem de redus: ”de numai 1,5 metri cubi pe secundă, faţă de 7 – 8 metri cubi pe secundă, cât ar fi normal”. Măsurătoarea a dost realizată luni dimineață la frontiera cu Ungaria.

Primarul comunei vine cu avertizări

Primarul comunei Tauț, Florin Lela, avertizează că dispariția lacului ar afecta grav turismul local, deja aflat în declin.

”Schimbările climatice au făcut ca acest lac, care contribuie la peisajul frumos al zonei, să se micșoreze de la an la an. În ultimii ani, din punct de vedere al turismului, comuna noastră a suferit foarte mult, pentru că lacul atrăgea oameni, dar acum s-au închis campingul şi pensiunile care existau. Mai există doar câteva cabane private, deşi potenţialul turistic este uriaş”, a declarat edilul.

El a menționat că seceta a afectat grav și agricultura, producția de porumb și floarea soarelui fiind calamitată în proporție de 70%.

Referitor la viitorul lacului, Florin Lela consideră că soarta acestuia depinde exclusiv de condițiile naturale: ”Afluenţii barajului au secat. Acest lac este acum la mila naturii, pentru că nu ar putea fi salvat de intervenția umană, din moment ce nu mai sunt surse de apă care l-ar putea alimenta. Ne bazăm exclusiv pe ploi, care sunt tot mai slab cantitativ şi tot mai rare”.

Lacul de acumulare de la Tauț a fost creat în anii 1970 pentru a proteja populația de inundații. Ulterior, a devenit un punct de atracție turistică, iar în jurul său s-a dezvoltat un adevărat sat de vacanță, potrivit Centrului de Informare Turistică Arad, însă nu mai funcționează de mai mulți ani.

Citește și

ACTUALITATE RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
13:49
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
VIDEO EXCLUSIV Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
17:30
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
TRAGEDIE El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
15:21
El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
ACTUALITATE Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
12:13, 20 Sep 2025
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
Mediafax
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Ras al Khaimah, Emiratul secret: o călătorie prin 5.000 de ani de istorie
POLITICĂ SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
16:44
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
SPORT Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
16:39
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
AI AFLAT! Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
16:34
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
EXTERNE Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
16:22
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
AI AFLAT! Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
16:21
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
VIDEO Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
16:18
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
AI AFLAT! Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”
Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”
EXTERNE Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare
Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare
AI AFLAT! Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe”
Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe”