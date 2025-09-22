Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii”

Lacul Tauț, una dintre principalele atracții turistice din județul Arad, a ajuns la doar 40% din volumul de apă specific perioadei, cauza principală fiind seceta care a afectat și afluenții care alimentau acumularea.

Autoritățile locale se tem că, în următorii ani, schimbările climatice pot duce la dispariția completă a lacului.

Lacul din România care ar putea să dispară complet în următorii ani

Directorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri, Sandor Pasztor, a declarat că lacul are un volum de 1,4 milioane de metri cubi de apă, deși ar fi trebuit să ajungă la 3,5 milioane.

”Cu ani în urmă, lacul atingea un volum de peste patru milioane de metri cubi, cu o adâncime de 6 – 7 metri, pe când adâncimea maximă de acum este de 3,5 metri în doar câteva puncte. Din păcate, pe raza de competenţă a ABA Crişuri, care se întinde pe şase judeţe, din 55 de baraje permanente, nouă sunt secate, iar majoritatea au între 30 şi 50% volum de apă. Situaţia este cauzată de un deficit de precipitaţii de până la 50%, iar un sfert din pâraiele din zona montană au secat în ultimii ani pe timp de vară”, a precizat Sandor Pasztor.

El a adăugat că și râul Crișul Alb are un debit extrem de redus: ”de numai 1,5 metri cubi pe secundă, faţă de 7 – 8 metri cubi pe secundă, cât ar fi normal”. Măsurătoarea a dost realizată luni dimineață la frontiera cu Ungaria.

Primarul comunei vine cu avertizări

Primarul comunei Tauț, Florin Lela, avertizează că dispariția lacului ar afecta grav turismul local, deja aflat în declin.

”Schimbările climatice au făcut ca acest lac, care contribuie la peisajul frumos al zonei, să se micșoreze de la an la an. În ultimii ani, din punct de vedere al turismului, comuna noastră a suferit foarte mult, pentru că lacul atrăgea oameni, dar acum s-au închis campingul şi pensiunile care existau. Mai există doar câteva cabane private, deşi potenţialul turistic este uriaş”, a declarat edilul.

El a menționat că seceta a afectat grav și agricultura, producția de porumb și floarea soarelui fiind calamitată în proporție de 70%.

Referitor la viitorul lacului, Florin Lela consideră că soarta acestuia depinde exclusiv de condițiile naturale: ”Afluenţii barajului au secat. Acest lac este acum la mila naturii, pentru că nu ar putea fi salvat de intervenția umană, din moment ce nu mai sunt surse de apă care l-ar putea alimenta. Ne bazăm exclusiv pe ploi, care sunt tot mai slab cantitativ şi tot mai rare”.

Lacul de acumulare de la Tauț a fost creat în anii 1970 pentru a proteja populația de inundații. Ulterior, a devenit un punct de atracție turistică, iar în jurul său s-a dezvoltat un adevărat sat de vacanță, potrivit Centrului de Informare Turistică Arad, însă nu mai funcționează de mai mulți ani.