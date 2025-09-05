Prima pagină » Social » Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt ROMÂN” de teama atacurilor rasiste

05 sept. 2025, 19:51, Social
Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt ROMÂN” de teama atacurilor rasiste

Numărul muncitorilor străini în România, proveniți din afara Uniunii Europene, a crescut la 100.000 spre finalul anului trecut. Și totodată, a crescut și valul de ură și rasism împotriva livratorilor de culoare pe internet. De la îndemnul unui deputat dintr-un partid naționalist pentru refuzarea comenzii de la livratori non-români la primul act de agresiune fizică n-a fost decât un interval de o săptămână.

După ce deputatul Dan Tanasă de la AUR i-a îndemnat pe votanți să refuze comanda de la livratori străini printr-o postare scrisă pe Facebook, la data de 19 august 2026, un livrator din Bangladesh, Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, a fost agresat fizic de un tânăr român de 20 de ani pe 26 august 2025.

Agresorul, după ce l-a numit pe livrator „invadator” și l-a insultat cu un apelativ rasist la adresa culorii pielii, lovindu-l în față. Nu este primul caz de acest fel. Anul trecut, un minor român l-a tâlhărit pe un livrator pakistanez după ce l-a amenințat. „Dă-mi mâncarea sau te omor”, este amenințarea minorului citată de Fanatik.

Și livratorii români se tem să nu fie atacați de naționaliștii extremiști

De teama atacurilor rasiste asupra colegilor străini, tot mai mulți livratori români își marchează ghiozdanele cu însemnul „RO” sau mesaje precum „Sunt român”. În timp ce livratorii români se protejează cum pot, cei străini trăiesc cu teamă, scrie Digi24.   Totuși, unii susțin că nu este o măsură necesară.

„Pe el cred că l-a văzut străin și de aia l-a atacat. Nu ar trebui să ajungem până acolo să semnalizăm că suntem români. Și românii pleacă în străinătate și nu ne-ar conveni sa ne bată cineva în străinatate sau pe cei din familie să îi bată că muncesc. Și noi muncim. Suntem o țară democratică și ce facem, suntem rasiști?”, a declarat un livrator român pentru Digi24.

„Da, îmi e frică, dar am grijă. De aceea, nici nu lucrez târziu. Doar până la 8-9 și apoi mă întorc acasă, ca mi-e frică. Trebuie să ignorăm oamenii răi. Îi ignor, pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Îi ignor pe cei care fac lucruri rele, oamenii rasiști. Lucrăm aici din greu ca să trimitem bani familiei. Trăim aici, lucrăm 8-12 ore pe zi. Mergem acasă, gătim, mâncăm, ne culcăm. Apoi o luăm de la capăt. E greu fără familie. Suntem puțin confuzi, pentru că oamenii cred că suntem competitori, nu ne acceptă ca prieteni”, a spus Atif, un livrator pakistanez, pentru Digi24.

Gelu Duminică, sociolog, s-a declarat îngrijorat:

„Am auzit voci în rândul livratorilor români că simt nevoia să fie solidari față de colegi. Am auzit în spațiul public ieșind astfel de oameni spunând nu, faptul că suntem din punct de vedere etnic, de cetățenie diferită, nu înseamnă că trebuie să avem drepturi și un respect diferit.”

Ismail Hossain, livratorul agresat: Am respect față de cetățenii români

Ismail Hossain, livratorul care a fost bătut în Capitală, a susținut un interviu după ce a ieșit din spital. El a povestit că muncește din greu pentru a-și întreține familia.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta»”, a spus acesta pentru Europa Liberă.

„Am în continuare tot respectul faţă de cetăţenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România şi îi iubesc pe români. Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine îmi dă bani să îmi întreţin familia?”, a mai spus tânărul.

Sursa Foto: Europa Liberă | Digi24

